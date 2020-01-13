لحمايتهم من الانقراض.. أستراليا تستخدم الطائرات لإطعام الحيوانات.. صور

تعرضت أستراليا في الفترة إلى حرائق ضخمة تدخلت قوات الجيش في إخمادها وسببت تلك الحرائق في خسائر بشرية واحتراق الحيوانات في الغابات وتهجير المواطنين للحفاظ على حياتهم.



وفقا لما ورد في صحيفة" ديلي ميل" البريطانية، أن استراليا دفعت بالطعام لتتناوله الحيوانات نظرا لصعوبة الوصول إليهم عن طريق الأرض فلم تجد الحكومة وسيلة سوى الطيران .



تداول رواد التواصل الإجتماعي صور للجيش في استراليا أثناء إلقاؤه9 الجزر و البطاطا للحيوانات لحمايتهم من الموت والحفاظ على بعضهم من الانقراض ، فإن التقارير الأولية اثبتت أن هناك أنواع معينة من الحيوانات تقلصت أعدادها و اقتربت من حافة الإنقراض .



جدير بالذكر أن تأتي محاولة إطعام الحيوانات بواسطة الطائرات في أعقاب إعلان السلطات الأسترالية اعتزامها قتل أكثر من 10 آلاف جمل، بسبب استهلاكها الكثير من المياه في مناطق الجنوب، ما يؤدي إلى زيادة الجفاف ورفع معدل التعرض للحرائق.