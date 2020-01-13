بمشاركة 20 دولة.. ماراثون مصر الدولى ينطلق من حتشبسوت الجمعة



الماراثون ينظم سنويا في بالأماكن الأثرية، للترويج للسياحة، وزيادة الإقبال السياحي على المدينة السياحية الأقصر ويتم تنظيمه لمدة يوم واحد ويشارك فيه جميع الفئات بما فيهم ذوى الإعاقة.



ويبدأ الماراثون فى تمام الساعة السابعة صباحا وينتهى فى الواحدة ظهرا وهو ينقسم الى ثلاث سباقات منه المارثون الكامل42 كيلو ونصف مارثون 22 كيلو وسباق رمسيس وهو 12 كيلو متر ,و يمر السباق وسط المناطق الأثرية المختلفة، إذ يتجه مرورا بمدينة هابوا ثم تمثالي ممنون، ثم طريق وادي الملوك ثم معبد سيتي الأول، ورمسيس الثاني، ثم العودة مرة أخرى لمعبد الدير البحرى حتشبسوت.



ينطلق بمحافظة الأقصر يوم الجمعة المقبلة، فعاليات ماراثون مصر الدولى الـ27 بمشاركة 20 دولة حول العالم ويبدأ الماراثون من ساحة أعظم ملكات مصر " حتشبسوت " بالدير البحري بمشاركة 270 متسابقا.