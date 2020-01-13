محافظ الدقهلية يقرر حل مجلس إدارة نادي الادارة المحلية

قرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، حل مجلس إدارة نادي الإدارة المحلية التابع للديوان العام للمحافظة.



جاء ذلك خلال تفقد محافظ الدقهلية لنادي العاملين بالادارة المحلية صباح اليوم للوقوف على حسن سير الخدمة المقدمة للمواطنين والعاملين المترددين على النادي .



وطالب محافظ الدقهلية بإعادة تطوير ورفع كفاءة النادي واعادة التصميم والاستغلال الأمثل لكل متر فيه.



