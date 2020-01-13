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فن

تقديم شروق ابراهيم .. حلقة خاصة عن زوج نانسي عجرم والقتيل محمد الموسي

الإثنين 13/يناير/2020 - 10:50 ص
زوج نانسي عجرم والقتيل
زوج نانسي عجرم والقتيل
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قسم الفن
مازالت التصعيد المستمر في قضية الفنانة اللبنانية نانسي عجرم وزوجها الطبيب فادي الهاشم، بعد اصدار تقرير الطب الشرعي الذي افاد بمقتل السوري محمد الموسي بـ 18 طلقة في مناطق مختلفة بالجسد، وفي هذا الصدد يقدم "صدى البلد" حلقة خاصة عن القصة الكاملة للواقعة من تقديم واعداد شروق إبراهيم.

وكانت القاضية غادة عون، أصدرت قرارات جديدة بشأن الحادث، حيث طالبت فيها بتوسيع التحقيقات في القضية، وذلك من خلال الاستماع مجددا إلى المدعى عليه فادي الهاشم، وتفريغ الهواتف الخلوية التابعة للقتيل والمدعى عليه والعمال في منزله، وسحب الكاميرات الموجودة في المنزل والتي توضح مكان حصول الجريمة بالتحديد، والتحقيق في موضوع إصابة نانسي عجرم، والاستماع إلى أقوالها وعرضها على الطبيب الشرعي.

من جانبه، أخلى القضاء اللبناني سبيل الهاشم بعد نحو ثلاثة أيام على احتجازه، مع منعه من السفر خارج لبنان، وسوف يتم استدعاؤه مرة أخرى لاستكمال التحقيقات خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد تطوع عدد كبير من المحامين للدفاع عن الضحية والتهديد باللجوء إلى القضاء الدولى خشبة استخدام نانسى عجرم وزوجها الدكتور فادى نفوذهما لإنهاء القضية.
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