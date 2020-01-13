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حوادث

تحقيقات موسعة في العثور على جثة فتاة متفحمة بالبدرشين وتعميم نشرة بصورها

الإثنين 13/يناير/2020 - 10:49 ص
صورة أرشيفية - جثة
صورة أرشيفية - جثة
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ندى حمودة - أحمد مهدي
تجري نيابة البدرشين تحقيقات موسعة في العثور علي جثة فتاة متفحمة بجوار ترعة الجيزاوية، حيث أمرت بنقلها إلى مشرحة زينهم وتكليف الطب الشرعي بتشريحها وتحديد أسباب الوفاة.

وطلبت النيابة بإشراف المستشار يحي الزارع المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة الكلية تحريات الأجهزة الأمنية وإدارة البحث الجنائي حول الواقعة كاملة وهوية المجني عليها والجاني والدافع وراء ارتكاب الجريمة، كما استعلمت النيابة عن بلاغات التغيب للتوصل لهوية القتيلة.

ومن جانبها عممت مديرية أمن الجيزة نشرة بصور المجني عليها علي كافة أقسام الشرطة بنطاق الجيزة وعلي مستوي الجمهورية في سبيل تحديد هويتها.

كان تلقى اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية إخطارا بالعثور علي جثة فتاة ملقاة بجوار ترعة الجيزاوية بطريق البدرشين، انتقلت قوة أمنية برئاسة العقيد محمد عبد الشكور مفتش مباحث قطاع جنوب الجيزة والمقدم محمد طبلية رئيس مباحث البدرشين لفحص البلاغ حيث تبين أن الجثة لفتاة في العقد الثاني من العمر مصابة بحروق بالجزء الأعلى من الجسد وملقاة بجوار الترعة.

شكل اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة وتحديد هوية المجني عليها وسبب تفحمها، فيما تم إخطار النيابة العامة التي انتقلت لإجراء مناظرة للجثة وبيان مدى وجود إصابات أخرى من عدمه.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
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