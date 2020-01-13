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تعليم

محافظ الدقهلية يتفقد لجان الامتحانات بمدرسة الثانوية بنات بالمنصورة

الإثنين 13/يناير/2020 - 11:27 ص
محافظ الدقهلية يتفقد
محافظ الدقهلية يتفقد لجان الامتحانات
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همت الحسينى
تفقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم لجان الامتحانات بمدرسة الثانوية بنات بالمنصورة للاطمئنان على سيرها يرافقه المهندس علي عبدالرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم.

وطلب محافظ الدقهلية من وكيل وزارة التربية والتعليم تذليل كافة العقبات أمام الطلاب من أجل إتمام الامتحانات بما يمكنهم من حسن الأداء والتركيز وضمان الشفافية وتهيئة الجو لتمكينهم من الدخول على منصة الامتحانات في حال حدوث أي طارئ.

واطمأن محافظ الدقهلية على حسن تأمين اللجان وأوراق الأسئلة، ووجود طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان تحسبًا لمواجهة أي ظرف طارئ، متمنيا التوفيق في أداء الإمتحانات والحصول على أعلى الدرجات.

من جانبه قال وكيل وزارة التربية والتعليم إن ٤٦٩٤٦ طالبا وطالبة بالصف الأول الثانوي يؤدون الامتحانات ورقيا بالفترة المسائية لجميع الفئات والمدارس،ويؤدى ٤٦١٦٥ طالب وطالبة بالصف الثاني الثانوي الامتحان الكترونيا بالفترة الصباحية فى ١٨٢ مدرسة مجهزة، إضافة إلى ١٥٠٠ طالب وطالبة يتم اختبارهم ورقيا (خدمات،منازل،مجندين،سجون).
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