طلب إحاطة عاجل لرئيس الوزراء ووزيرى الأوقاف والتنمية المحلية لإنشاء مجمع مدارس بالشرقية

وجهت الدكتورة شيرين القشاش عضو مجلس النواب طلب إحاطة عاجل للدكتور رئيس مجلس الوزراء، ووزير الأوقاف ووزير التنمية المحلية عملًا بحكم المادة (134) من الدستور، والمادة (212) من اللائحة بشأن قطعة الأرض الخالية من واضعي اليد بالناحية الشرقية لقرية البتانون محافظة المنوفية والبالغ مساحتها 9813.61 والمملوكة بالكامل لوزارة الأوقاف اعمالا لحكم المحكمة 8219 لصالح الوزارة.





وقالت "شيرين القشاش" إنه منذ صدور هذا الحكم وحتى الآن لم يتم التسجيل العيني لهذه الأرض مما يترتب عليه عدم استغلالها للمنفعة العامة لأهالي البتانون.





مضيفة أنها تقدمت لتخصيص هذه الأرض لصالح هيئة الأبنية التعليمية لإنشاء مجمع مدارس يخدم القرية والمحافظة ولم يتحرك احد من الوزارة للرد على طلبي علما بأنه تمت موافقة وزارة التعليم ممثلة في الأبنية التعليمية وخاطبت الوحدة المحلية للقرية و لم يتم الرد أيضا.



