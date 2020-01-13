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رئيس ايجيبت جولد : المدارس التطبيقية تخدم الصناعة المصرية

الإثنين 13/يناير/2020 - 02:12 م
مصطفى نصار
مصطفى نصار
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ريهام فيكتور
قال مصطفى نصار رئيس مجلس إدارة مؤسسة ايجيبت جولد لصناعة المجوهرات والذهب والفضة، إن فكرة مدرسة الذهب الأولى من نوعها في مصر لصناعة الحلي والمجوهرات جاءت بسبب نشأته وسط هذا الحقل منذ الصغر.

وأضاف مصطفى نصار خلال حواره ببرنامج صباح الورد المذاع على فضائية ten أنه منذ عام 1935 كانت عائلته تعمل فى مجال تصنيع الذهب ، لافتا أن بداية الصناعة موروثة من الجدود ثم الآباء حتى انتقلت الى الأبناء.

وأشار رئيس مجلس إدارة مؤسسة ايجيبت جولد لصناعة المجوهرات والذهب والفضة إلى أن الجيل الرابع الان يستكمل المشوار الذي بدأناه، واوضح ان صناعة الذهب تاريخ منذ الفراعنة والدليل على ذلك ماسك توت عنخ آمون الموجود حتى الان يلف العالم فهو صناعة عريقة من بداية الكون.

وتابع رئيس مجلس إدارة مؤسسة ايجيبت جولد لصناعة المجوهرات والذهب والفضة أنه رغم نشأته في هذا الحقل ، إلا انه لاحظ تراجع مصر فى هذه الصناعة.

وأكد رئيس مجلس إدارة مؤسسة ايجيبت جولد لصناعة المجوهرات والذهب والفضة، أنه لاحظ تقدم بعض الدول الأجنبية فى مجال صناعة الذهب منهم الأتراك والصينيون.

وأوضح رئيس مجلس إدارة مؤسسة ايجيبت جولد لصناعة المجوهرات والذهب والفضة، أنه قرر السفر للخارج لألمانيا وايطاليا وسويسرا ، مشيرا إلى أنه قام بعمل 18 دبلومه فى هذا الحقل.

ويذكر أن مجموعة الشركات مكونة من 1500 موظف وعامل مصرى ، منوها الى ان فى بداية الأمر كان من الصعب الاعتماد على ايدى عاملة مصرية غير مدربة ومجهزة فبدأ باستيراد العمالة مع التعامل مع القوى العاملة والهجرة وبدأت عمل أول مركز لبيت الصناعة.
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