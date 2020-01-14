عبد السلام المسدي: اليوم ننجز النقلة النوعية من ماهية الشعر إلى وظيفته

قال الدكتور عبد السلام المسدي المتحدث باسم المشاركين في ملتقى القاهرة الدولي للشعر العربي، بدورته الخامسة، إن مصر هي القادرة على جمع المثقفين مهما اختلفت مناهجهم، ومهما اختلف روأهم، لافتًا إلى أنهم جاوءا إلى القاهرة تلبية لدعوة المجلس الأعلي للثقافة للمشاركة في المتلقى الخامس للشعر العربي.



وأضاف أنه جاء إلى القاهرة منذ قبل للمشاركة في دورة الملتقى الأولى التي أقيمت منذ عدة سنوات، واليوم جاء لإنجاز النقلة النوعية من ماهية الشعر إلى وظيفة الشعر، رغم أنهم تواجههم تحديات الزمن الجديد.



وأشار إلى أن في هذا الزمن مما حفزهم إلي المجيئ لو لا أن القلعة العربية أرض الكنانة، حامية الشعر والمدافعة عنه، موضحا ان المجلس الأعلي للثقافة يرفع سقف الوعي، بإكاراهات الضرورة.



يشارك في ملتقى القاهرة الدولى للشعر العربي في دورته الخامسة مجموعة من الشعراء، والذي ينظمة المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، والذي يقام خلال الفترة من 13 وحتى 16 يناير الجاري على مدى أربعة أيام.

إذ يحضر الملتقى كلا من إبراهيم نصر الله، أحمد الجعفري، أحمد الشهاوي، أحمد الصغير، أحمد بلبولة، أحمد حسن، أحمد درويش، أحمد سويلم، أحمد عنتر مصطفى، أحمد فضل شبلول، أحمد مجاهد، أحمد نبوي، أسامة البحيري، أشرف عامر، أمجد سعيد، إيهاب البشبيشي، جابر عصفور، جرجس شكري، وجميلة الماجري، وجهاد محمود، وحسام جايل، وحسن اللوزي.

كما يشارك حسن شهاب الدين، حسن طلب، حسن عامر، حسين القباحي،حنين عمر، خلود المعلا،خيري دومة، رشا الفوال، رشا ناصر العلي، سامح محجوب، سعد البازعي، سعيد توفيق، سعيدة خاطر، سلام المحنش، سلمى فايد، السماح عبد الله، سمية محنش، شاكر عبد الحميد، شريف الشافعي، شريفة السيد، شعبان يوسف، شوقي بزيع، شوكت المصري، شيرين العدوي،صبا قاسم، صلاح اللقاني، صلاح فضل، طارق النعمان، العالم عباس، عبد الرحمن مقلد، عبد الرحيم العلام،عبد الرحيم الكردي، عبد السلام المسدي، عبد القادر الحصني، عبد المنعم سالم، عبد المنعم كامل، عبد الناصر حسن، عبيد عباس، عز الدين المناصرة، عزت الطيري، علاء عبد الهادي، على جعفر العلاق، على عمران، على منصور، عماد غزالي، وعمر شهريار، وغادة نبيل، وغراء مهنا، فتحي عبد السميع، فؤاد طمان، فوزي خضر، فولاذ عبد الله، قاسم حداد، المتوكل طه، ومحمد إبراهيم أبو سنة، محمد إبراهيم يعقوب، محمد الشهاوي، محمد سليمان، محمد على شمس الدين، محمد فريد أبو سعدة، محمود الضبع، محمود سباق، ومحمود نسيم، المنصف الوهايبي، مؤمن سمير، نانسي إبراهيم، نبيل حداد، هبة عصام، هيثم الحاج على، ياسين النصير.