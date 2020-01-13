رجال سلة الأهلي راحة من المران اليوم

حصل الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي على راحة من التدريبات اليوم الاثنين بعد المباراة التي خاضها أمس الأحد أمام فريق طلائع الجيش.



وقرر أشرف توفيق المدير الفني منح اللاعبين قسطا من الراحة، قبل الاستعداد لخوض مباراة الزمالك المقرر إقامتها مساء الأربعاء المقبل.



ويسعى توفيق إلى إعداد اللاعبين بالشكل المناسب للظهور بشكل جيد والفوز بالمباراة ، في ظل الإصابات التي تلاحق أكثر من لاعب بالفريق.



وكان الفريق قد حقق الفوز على الزمالك بنتيجة ٨٢-٦٨ في جولة الذهاب التي أقيمت على صالة الأمير عبدالله الفيصل.



