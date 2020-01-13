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توك شو

ابن عم إيهاب توفيق يكشف سبب وفاة والد الفنان الكبير..فيديو

الإثنين 13/يناير/2020 - 12:59 م
الفنان ايهاب توفيق
الفنان ايهاب توفيق في عزاء والده
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فرح علاء الخولي
قال أمير توفيق، ابن عم الفنان إيهاب توفيق، إن وفاة والد الفنان ايهاب توفيق كانت موجعة، وكانت بسبب انصهار سلك المدفأة الكهربائية ما تتسبب بماس كهربائي أشعل النار في غرفة الاستقبال.

وتابع أمير توفيق، من خلال مداخلة هاتفية في برنامج "القاهرة الآن"، الذي يذاع على قناة الحدث، أنه نظرًا لكثافة الحريق وانتشاره في المنزل بسرعة، جعل من الصعب الصعود أو الهبوط لإنقاذ والد الفنان ايهاب توفيق.

واضاف امير توفيق، ان والد الفنان ايهاب توفيق مريض بالقلب وأجرى مجموعة من العمليات سابقًا جعله لا يستطيع التحكم في التنفس أو التحرك، وادى الحريق الى وفاته بانقطاع التنفس بسبب الاختناق.

ذاكرًا أن "تعددت الأسباب والموت واحد"، وبالرغم من أن المدفأة يستخدمها كثيرون في فصل الشتاء، فإنها سلاح ذو حدين، فقد تسبب مخاطر كثيرة مثل الانفجار واستنشاق الغاز وحدوث صدمات كهربائية أو حريق يشب في أجهزة المنزل، خصوصًا إذا ما تم استخدامها بطريقة خاطئة.

ولعل مدافئ الغاز مدافئ الفحم والكيروسين، تسبب الكثير من الحرائق والاختناقات حيث يحدث خلل فيها أو فى توصيلاتها فيؤدى إلى تسرب غاز أول أوكسيد الكربون الناتج عن عملية الاحتراق، أما مدافئ الزيت، فهى خطيرة للغاية فقد تنفجر بسبب عطل فى المنظم.

يشار إلى أن مراسم عزاء الراحل أحمد توفيق والد المطرب إيهاب توفيق بدأت اليوم بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، وحضر العزاء عدد كبير من نجوم الفن والإعلام أبرزهم وائل الابراشي، رامي صبري، صلاح عبد الله، أشرف زكي، شادي محمد، فيفي عبده، حسين الجسمي وآخرين.
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