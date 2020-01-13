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أخبار العالم

الملك سلمان يتوجه إلى عمان للتعزية في وفاة السلطان قابوس

الإثنين 13/يناير/2020 - 12:37 م
صدى البلد
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أحمد قاسم

أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الاثنين، أن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، توجه إلى سلطنة عمان للتعزية في وفاة السلطان الراحل، قابوس بن سعيد.

وخلف السلطان ابن عمه، هيثم بن طارق، الذي أدى اليمين الدستورية كقائد جديد في المجلس الملكي للأسرة في مسقط.

وأكدت الحكومة أن "هيثم بن طارق أدى اليمين الدستورية كسلطان جديد للبلاد، بعد اجتماع للعائلة الذي قُرر تعيين الشخص الذي اختاره السلطان".

ووفقًا للدستور العماني، كان أمام العائلة المالكة ثلاثة أيام لتحديد الخلف، وإذا لم يوافقوا على ذلك، فإن الشخص الذي اختاره قابوس في خطاب موجه إلى العائلة سيكون الخلف.

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