ضبط 5 عاطلين خطفوا طفلًا في الإسكندرية وطلبوا فدية 2 مليون جنيه

تمكنت أجهزة الأمن بالإسكندرية، اليوم، من إلقاء القبض على 5 عاطلين خطفوا طفلًا من أمام منزله بمنطقة العامرية، غربي المدينة، وطلبوا فدية مليوني جنيه من والده نظير إطلاق سراحه.





تلقى قسم شرطة أول العامرية بلاغًا من ربة منزل، 38 عامًا، مقيمة بمنطقة الكيلو 22، تفيد قيام مجهولين يستقلون سيارة ملاكي باختطاف نجلها، 9 سنوات، أثناء قيامه باللهو أمام منزلهم.





وأضاف ربة المنزل في البلاغ أنها تلقت اتصالا هاتفيًا من رقم هاتف محمول، طلب خلاله مجهول مبلغ 2 مليون جنيه كفدية نظير إعادة طفلها.





تم تشكيل فريق بحث جنائي بإشراف اللواء شريف رؤوف، مدير المباحث لضبط مرتكبي الحادث وتحرير الطفل، أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبي الواقعة وهم 5 عاطلين سبق اتهامهم في عدد من القضايا.





وعقب تقنين الإجراءات، تم إعداد الكمائن اللازمة لضبط المتهمين والذين عند استشعارهم الخطر قاموا بإطلاق سراح الطفل.





وتمكن ضباط المباحث من ضبط المتهمين مرتكبي الحادث، منهم شخصين يقيمان بدائرة قسم شرطة البلينا بسوهاج و3 آخرين بالإسكندرية.





وخلال التحقيقات،أعترف المتهمين بارتكابهم الواقعة بدافع الحصول على مبلغ الفدية لعلمهم بأن والد الطفل ميسور الحال، وأضافوا أنهم قاموا بتنفيذ مخططهم الإجرامي، بإعداد السيارة المضبوطة بحوزتهم، ملك وقيادة أحدهم، لاستخدامها في ارتكاب الواقعة.



