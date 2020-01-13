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توك شو

"سلامة الغذاء" تنصح السيدات: لا تتركي الطعام خارج الثلاجة أكثر من 4 ساعات

الإثنين 13/يناير/2020 - 02:17 م
طعام فاسد
طعام فاسد
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ريهام فيكتور
قالت بسمة سليمان، مفتش الهيئة الوطنية لسلامة الغذاء، إن هناك بعض الخطوات التى من الضرورى جدا اتباعها لضمان سلامة الأكل وعدم فساده.

وأضافت بسمة سليمان خلال حوارها ببرنامج صباح الورد المذاع على فضائية TEN أن نظافة الثلاجة أولى الخطوات المهمة لضمان سلامة الطعام بداخلها.

وأشارت مفتش الهيئة الوطنية لسلامة الغذاء إلى أن الترتيب السليم للحوم والدواجن فى الفريزر بشكل معين يضمن سلامتها وصحتها، بالإضافة الى وضع الخضروات والفواكه فى ارفف التلاجه الخاصة بها وليست خارجها.

وأوضحت مفتش الهيئة الوطنية لسلامة الغذاء أن الطعام لا يوضع خارج الثلاجة فى فصل الصيف أكثر من ساعتين وأربع ساعات في فصل الشتاء بحد أقصى لضمان سلامته حتى لا يفسد.

وتابعت أن "الطعام قد يكون أوشك على الفساد ونحن لا ندرك ، مؤكدة أن الطعام يفسد عن تغير لونه أو رائحته ، وعلى ربة المنزل التأكد من غليان الطعام جيدا قبل وضعه فى الثلاجة".
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