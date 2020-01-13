شباب الأعمال: 2019 عام التحدي .. و2020 لجني ثمار الاصلاحات

أصدرت الجمعية المصرية لشباب الأعمال، تقريرا حول مجمل اعمال مجلس الإدارة خلال العام الماضي 2019، والذي أقامت فيه " شباب الأعمال" العديد من المؤتمرات والتقت فيه العديد من المسئولين وشاركت في العديد من الفاعليات الهامة لدعم الاقتصاد الوطني وتوفير كافة الخدمات الممكنة للأعضاء.



ونوهت شباب الأعمال أن 2019 كان عام التحدي الحقيقي للاقتصاد المصري و2020 سيكون عام جني ثمار الاصلاحات الاقتصادية.



وشاركت شباب الأعمال خلال شهري ديسمبر 2019 بمعرض فود أفريكا، فيما نظمت خلال نوفمبر الماضي مؤتمر التنمية العمرانية المتكاملة رؤية الحكومة، فيما نظمت "شباب الأعمال" خلال نوفمبر 2019 جلسة نقاشية تحت عنوان "إشراك القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة” على هامش الأسبوع العربي للتنمية المستدامة، والتي أعقبها لقاء موسع مع عدد من شركاء النجاح من أعضاء الجمعية والجمعيات والمؤسسات المعنية بالشئون ااقتصادية لبحث آخر التطورات فيما يخص الاقتصاد المصري.



وأشارت " شباب الأعمال"، ان الفاعليات التي نظمتها أو شاركت فيها تأتي من الإيمان الشديد لدي مجلس الإدارة بدور القطاع الخاص.