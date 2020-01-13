الحكومة العراقية تصرح بتواجد مجموعة إرهابية بين المتظاهرين .. فيديو

قال وسام صباح المحلل السياسي العراقي، ان عدد المصابين وصل الى 50 جريحا حتى الآن، وذلك بعد محاولتهم لاقتحام محافظة "كربلاء"، بالاضافة الى محاولة حرق منظمة بدر، وذلك بسبب الإجراءات التعسفية التى تقوم بها القوات الأمنية.



واكد وسام صباح، أثناء مداخلته على قناة اكسترا نيوز، ان الحكومة العراقية صرحت بتواجد مجموعة إرهابية، تسببت في جرح بعض المتظاهرين، مضيفًا ان على الدولة معرفه من هم وتطبيق القانون عليهم.



واشار وسام صباح، إلى ان المتظاهرين لا يرغبون في الأعضاء السياسة المتواجدة حاليا على الساحة السياسية، لافتًا إلى انضمام بعض الحشود من الجامعات والمعاهد الى ساحة التحرير، موضحا الى جهود السلطات لإجبارهم على العودة الى الدراسه ولكن دون جدوى، لذا تم غلق بعض الجامعات.



واضاف وسام صباح، أن مطالبة البعض بتواجد "عبد الوهاب الشاعري" في رئاسة الوزراء، مشيرا الى ان "عبد الوهاب" هو من قام بتحرير المحافظات التى احتلت من قبل داعش الارهابي.



واوضح وسام صباح، إلى ان هناك بعض الميليشيات الخارجة عن القانون تستهدف الصحفيين والنشطاء السياسيين، مشيرا الى تواجد "قناصين" متواجدين بين المتظاهرين



ولفت وسام صباح، إلى ان هناك بعض الميليشيات الخارجة عن القانون، تريد ان تخلق صراع وفتنة بين الحشد الشعبي والمتظاهرين، لذلك يجب عليهم إدراك هذا الأمر والعمل على عدم افتعال الفتنة، والانجراف إلى اشتعال حرب أهلية بينهم.