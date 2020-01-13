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ثقافة

الأوبرا تحتفل بمئوية قيثارة السماء الشيخ النقشبندي

الإثنين 13/يناير/2020 - 02:14 م
صدى البلد
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طارق موسى
تحتفل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر بالذكرى المئوية لميلاد قيثارة السماء الشيخ سيد النقشبندي من خلال أمسية لصالون مصر المبدعة تقام في السابعة مساء الثلاثاء 14 يناير على المسرح الصغير. 

يشارك فى الأمسية كل من الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز وبمصاحبة المطرب ماهر إسماعيل وفرقته مع المنشدين احمد خضر ، محمد الجعفري وحذيفة عبدالناصر ويديرها الشاعر محمد بهجت.

يذكر أن الشيخ سيد محمد النقشبندى ولد في 7 يناير 1920 بمحافظة الدقهلية، ثم انتقلت أسرته إلى مدينة طهطا بسوهاج ولم يكن قد تجاوز العاشرة من عمره ، حفظ القرآن في سن صغيرة قبل أن يستكمل عامه الثامن وتعلم الإنشاد الديني في حلقات الذكر بين مريدي الطريقة النقشبندية التى كان والده احد مشايخها ، في عام 1955 استقر في مدينة طنطا وذاعت شهرته واحيا الليالي الروحانية فى مختلف انحاء مصر ودول العالم ، ترك ثراتا ضخمًا من التواشيح والابتهالات الدينية ولقب بقيثارة السماء واستاذ المداحين وتوفي عام 1976.
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