الأوبرا تحتفل بمئوية قيثارة السماء الشيخ النقشبندي

تحتفل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر بالذكرى المئوية لميلاد قيثارة السماء الشيخ سيد النقشبندي من خلال أمسية لصالون مصر المبدعة تقام في السابعة مساء الثلاثاء 14 يناير على المسرح الصغير.





يشارك فى الأمسية كل من الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز وبمصاحبة المطرب ماهر إسماعيل وفرقته مع المنشدين احمد خضر ، محمد الجعفري وحذيفة عبدالناصر ويديرها الشاعر محمد بهجت.



