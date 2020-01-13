محافظ القليوبية يتابع انتظام سير امتحانات الصف الثاني الثانوي بالتابلت

تابع اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بدء إمتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثاني الثانوي للاطمئنان على سير الامتحانات التي تتم باستخدام التابلت وانتظامها بدون أي عقبات أو مشكلات.



جاء ذلك خلال تفقده غرفة العمليات المركزية بمديرية التربية والتعليم التي تم تشكيلها لمتابعة سير عملية الإمتحانات الإلكترونية للصف الثاني الثانوي والورقية للصف الأول الثانوي بحضور طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم وأعضاء الغرفة لتذليل أى عقبات قد تواجه سير عملية الإمتحانات حيث قام المحافظ بالإتصال عن طريق الفيديو كونفرانس بالدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم وطمأنه علي سير الإمتحانات بالمحافظة.



وصرح المحافظ أنه تم التنسيق بين كافة الجهات المعنية لتأمين الإمتحانات بجميع المدارس، بمراكز وقرى المحافظة، وتم وضع استعدادات لكل الإحتمالات التى قد تواجه الطلاب أو تؤثر على سير الإمتحانات بشكل طبيعى مشددا على رؤساء المراكز والمدن بالتعاون والتنسيق من أجل توفير الأجواء المناسبة لنجاح منظومة الإمتحان ورصد أي مشاكل قد تحدث مع توجيه رئاسة قطاعات كهرباء القليوبية لتأمين الكهرباء دون إنقطاع وتذليل أي عقبات طوال فترة الإمتحانات وحل كافة المعوقات الطارئة.



وإطمأن محافظ القليوبية من وكيل وزارة التربية والتعليم على استعدادات المديرية لإستقبال إمتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام وتأمين اللجان وأوراق الأسئلة وأوراق الإجابة، حيث أنها مؤمنة بأكواد سرية وعلامات مائية وكذلك التأكد من تواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان تحسبا لمواجهة أي ظرف طارئ وتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للطلاب والطالبات إذا تتطلب الأمر والتأكد من توافر كافة سبل الهدوء والراحة للطلاب والمراقبين داخل لجان الإمتحانات.

