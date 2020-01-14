الأهلي يحقق نهضة استثمارية وخدمية لأعضائه بتدشين مجمع بنوك فرع زايد



ويأتي وجود مجمع البنوك الجديد المنتظر إقامته على مساحة 600 متر بفرع الشيخ زايد ليضم ثلاثة من أكبر المؤسسات المصرفية المميزة، ليضمن وجود منافسة كبيرة في تقديم أفضل الخدمات للأعضاء، فضلا عن وجود خطة لإنشاء مجمع بنوك مماثل في فرع التجمع الخامس، خاصة أن هذه الخطوة تأتي استكمالا للخطوات التي يقوم بها مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب؛ من أجل خدمة النادي وأعضائه.



وشهد فرع النادي بالشيخ زايد سلسلة من الإنشاءات، وعمليات التطوير الأخيرة، أحدثت نقلة نوعية تضاهي الأحدث عالميا في هذا المجال، واستهدفت في المقام الأول تقديم خدمات تليق بأعضاء النادي .



وتبلغ قيمة عضوية فرع الأهلي بالشيخ زايد في الوقت الحالي 175 ألف جنيه لحاملي المؤهلات، وترتفع إلى 250 ألف جنيه بداية من أول أبريل المقبل، في حين تبلغ قيمة العضوية للمؤهل دون العالي 250 ألف جنيه حاليًا ومن المقرر زيادتها إلى 400 ألف جنيه في الأول من أبريل القادم.



وتبلغ قيمة العضوية العامة حاليا 500 ألف جنيه بالنسبة للمؤهل العالي لجميع الفروع، و175ألف جنيه لفرع الشيخ زايد و200 ألف جنيه لفرع القاهرة الجديدة.



أما بالنسبة للمؤهل دون العالي، فتبلغ قيمة العضوية حاليا 600 ألف جنيه لجميع الفروع و250ألف جنيه لفرع الشيخ زايد و300 ألف جنيه لفرع القاهرة الجديدة.



وسوف ترتفع قيمة العضوية بعد تفعيل قرار الزيادة إلى 750 ألف جنيه بالنسبة للمؤهل العالي لجميع الفروع، و250 ألف جنيه لفرع الشيخ زايد و250 ألف جنيه لفرع القاهرة الجديدة.



أما بالنسبة للمؤهل دون العالي، فسوف تصل قيمة العضوية إلى مليون جنيه لجميع الفروع، و400 ألف جنيه لفرع الشيخ زايد، و400 ألف جنيه لفرع القاهرة الجديدة.





واصل مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، تحركاته المثمرة التي تستهدف الوصول إلى أفضل مستوى خدمي يمكن تقديمه لأعضاء النادي بمختلف فروعه على كافة الأصعدة بالشكل الذي يليق بعضو الجمعية العمومية لنادي القرن الإفريقي، وذلك بتشييد مجمع للبنوك بفرع النادي بالشيخ زايد وتوقيع العقود مع ثلاثة من البنوك الوطنية الكبرى وهي «البنك الأهلي وبنك مصر وبنك القاهرة»؛ لافتتاح فروع لها هناك.وعكف مجلس إدارة الأهلي طوال الفترة الماضية على دراسة العديد من الملفات الخدمية والإنشائية؛ من أجل الوصول إلى القرارات التي من شأنها تحقيق أفضل الخدمات لعضو الجمعية العمومية، وأيضا للراغبين في الحصول على عضوية الأهلي والانضمام إلى أسرة النادي الأعرق على مستوى القارة الإفريقية والوطن العربي، خاصة بعد التسهيلات العديدة والمميزة التي تم الإعلان عنها بشكل رسمي خلال الأيام الماضية فيما يتعلق بملف العضويات الجديدة المنتظر زيادة أسعارها في الأول من أبريل المقبل.