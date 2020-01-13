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مرأة

بعد حرائق الغابات.. سكان أستراليا مهددون ب3 مشاكل جلدية

الإثنين 13/يناير/2020 - 04:00 م
صدى البلد
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رشا عوني
كشف موقع صحيفة Daily mail البريطانية عن مدى الضرر الذي يمكن أن يسببه الدخان النابع من حرائق الغابات الأسترالية، وأنه له تأثير سلبي مباشر على البشرة والجلد.

وأوضح التقرير أن الدخان يدمر البشرة ويسبب ظهور البقع والندبات على الوجه، وكذلك يسبب الشيخوخة المبكرة بسبب التعرض للهواء الملوث.

وأكد تقرير ديلي ميل أن الدخان المنبعث من الحرائق يحتوي على مواد ضار بالبشرة، وهي الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات وثاني أكسيد النيتروجين ، وهذه المواد تعمل على تسريع ظهور التجاعيد والبقع على الوجه.

كما أن هذه المواد المنبعثة من الدخان تسبب ظهور الخلايا الصباغية (خلية مكونة من الميلانين) والتي تحفز على الإفراط في إنتاج الصبغة ، وتسريع عملية لون البشرة غير المتساوي.
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