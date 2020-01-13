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رياضة

لا ننظر للنقاط أو الأرقام.. حارس ليفربول يتحدث عن الصراع بـ الدوري الإنجليزي

الإثنين 13/يناير/2020 - 03:42 م
اليسون بيكر
اليسون بيكر
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القسم الرياضي
أكد البرازيلي أليسون حارس مرمى فريق ليفربول أن المنافسة على الدوري مازالت طويلة، مشيرا إلى أهمية التركيز على المباريات وليس تحقيق الأرقام القياسية.

وتحدث أليسون عبر تصريحات للموقع الرسمي للنادي عن الخروج مجددًا بشباك نظيفة وتحقيق رقم قياسي بحصد 61 نقطة من 21 مباراة لعبها الفريق، قائلا: «لا نفكر كثيرًا في تحطيم الأرقام القياسية، ولكن من الجيد أن نحطمها».

وأضاف: «نحن فقط نريد الاستمرار في اللعب والفوز وجعل الجماهير سعيدة والمدرب فخور بنا.. نحن دائمًا ما نبذل قصارى جهدنا لتحقيق الفوز».

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وأوضح: «لا ننظر إلى النقاط أو الأرقام، التركيز فقط يكون على كل مباراة نخوضها، ونحاول دائمًا التركيز على تحقيق الفوز».

واختتم تصريحه، قائلا: «نحتفل بما نحققه من انتصارات ونحصل على قسط من الراحة، لكننا فور العودة للتدريبات نعود للتركيز على ما ينتظرنا من مواجهات، نحتاج الآن إلى مواصلة الضغط والمضي قدمًا وبذل قصارى جهدنا».

يذكر أن فريق ليفربول الإنجليزي يحتل صدارة الدوري الإنجليزي بفارق 14 نقطة عن فريق مانشستر سيتي الذي توج بهذه البطولة للعام الماضي.
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