الصين تتخلص من قروض رديئة بقيمة 289 مليار دولار في 2019

قالت لجنة تنظيم البنوك والتأمين الصينية خلال اجتماع جرى في مطلع الأسبوع إن بكين تخلصت من قروض رديئة بنحو تريليوني يوان أي مايعادل 289 مليار دولار على مدى العام الماضي في ظل حملة على مستوى البلاد لتقييد الإقراض مرتفع المخاطر.
وقالت اللجنة إن إجمالي أصول القطاع المصرفي غير الرسمي في البلاد انخفضت 16 تريليون يوان على مدى السنوات الثلاث الفائتة.
وذكرت أنها ستواصل تفكيك القطاع المصرفي غير الرسمي في 2020 ، وستشدد العقوبات لمنتهكي القواعد التنظيمية.
وتسعى اللجنة إلى معالجة المخاطر المالية المتنامية في الصين،في ضوء تعرض عشرات المقرضين الصغار لضغوط نتيجة للتباطؤ الاقتصادي.
لكن الإشعار قال إن معدل القروض إلى الاقتصاد الحقيقي واصل الصعود، ليبلغ 17 تريليون يوان في 2019، مرتفعا نحو 7% مقارنة مع العام السابق.