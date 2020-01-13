AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

الصين تتخلص من قروض رديئة بقيمة 289 مليار دولار في 2019

الإثنين 13/يناير/2020 - 03:57 م
وكالات

قالت لجنة تنظيم البنوك والتأمين الصينية خلال اجتماع جرى في مطلع الأسبوع إن بكين تخلصت من قروض رديئة بنحو تريليوني يوان أي مايعادل 289 مليار دولار على مدى العام الماضي في ظل حملة على مستوى البلاد لتقييد الإقراض مرتفع المخاطر.

وقالت اللجنة إن إجمالي أصول القطاع المصرفي غير الرسمي في البلاد انخفضت 16 تريليون يوان على مدى السنوات الثلاث الفائتة.

وذكرت أنها ستواصل تفكيك القطاع المصرفي غير الرسمي في 2020 ، وستشدد العقوبات لمنتهكي القواعد التنظيمية.

وتسعى اللجنة إلى معالجة المخاطر المالية المتنامية في الصين،في ضوء تعرض عشرات المقرضين الصغار لضغوط نتيجة للتباطؤ الاقتصادي.

لكن الإشعار قال إن معدل القروض إلى الاقتصاد الحقيقي واصل الصعود، ليبلغ 17 تريليون يوان في 2019، مرتفعا نحو 7% مقارنة مع العام السابق.
Advertisements

ترشيحاتنا

إيهاب جلال يحسم الجدل حول رحيله عن المصري

العاهل السعودي يصدر أمرا ملكيا بإنابة محمد بن سلمان لتولي إدارة شؤون المملكة مؤقتا

من البراءة لملكة الأناقة.. 10 صور تكشف تطور إطلالات درة

شاهد .. ريم مصطفى تشعل إنستجرام بهذه الصورة

5 اعترافات جريئة لـ مديحة كامل في ذكرى رحيلها

إيران تكشف حقيقة عرض تميم دفع تعويضات ضحايا الطائرة الأوكرانية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب فيديو على يوتيوب.. طفل عمره 9 أعوام ينقذ جدته من الغرق

من البراءة لملكة الأناقة.. 10 صور تكشف تطور إطلالات درة

بسبب "سؤال غبي".. مطعم يضيف غرامة على فاتورة أحد زبائنه.. تفاصيل