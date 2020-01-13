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رياضة

انتهاء الاجتماع.. فالفيردي يغادر المدينة الرياضية لـ برشلونة مبتسما

الإثنين 13/يناير/2020 - 04:01 م
فالفيردي بعد غادرته
فالفيردي بعد غادرته مبتسما من المدينة الرياضية لبرشلونة
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القسم الرياضي
إنتهى منذ دقائق الإجتماع الذي جمع بين بارتوميو رئيس نادي برشلونة ومدرب الفريق فالفيردي والذي يشير إلى رغبة رئيس النادي في استكمال مهمة فالفيردي مع الفريق.

وأشارت صحيفة " سبورت" الرياضية أن فالفيردي المدير الفني الإسباني للفريق قد غادر المدينة الرياضية لبرشلونة مبتسما مما يثير التكهنات حول استمراره مع الفريق.

وخسر فالفيردي أمام فريق أتليتكو مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني بنتيجة 3-2 مما أثار غضب جماهير البلوجرانا ومطالبتهم برحيل المدرب الإسباني عن تدريب الفريق.
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