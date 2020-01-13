وزير الطيران يعتمد اللائحة المالية لبدلات العاملين بالقابضة للمطارات

اعتمد الطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدنى، اللائحة المالية الموحدة للبدلات والمزايا التعويضية، الخاصة بالشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، وشركاتها التابعة.



ووجه محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات، خلال رسالته، الشكر لجموع العاملين، مؤكدا أنه تم التوجيه بالصرف اعتبارا من راتب شهر يناير الجاري.



وشدد محروس، على ضرورة أن يكون صرف البدلات حافزا لبذل المزيد من الجهد والعمل الجاد، للنهوض بالشركة وقطاع الطيران المدني.