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محافظات

موقف طريف لسائح هولندي بالأقصر

الإثنين 13/يناير/2020 - 06:25 م
السائح
السائح
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شمس يونس
نجح سائح هولندي يزور مدينة الأقصر أن يبعد بائعd الهدايا التذكارية عنه بكتابة عبارة باللغة العربية على التي شيرت الذي يرتديه "انا مفلس".

وبهذه العبارة لفت السائح الأنظار إليه فى المناطق السياحية والأثرية وتعامل الجميع معها بأنها مزحة طريفة منه وقاموا بأخذ الصور التذكارية معه.

وعبر عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى الفيسبوك على هذه الواقعة عن استيائهم من مضايقة البائعين الجائلين للسائحين والذى يتسبب فى هروبهم منهم.

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