"الوحدة الوطنية" ندوة بقصر ثقافة العمال بشبرا الخيمة

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة، عدة أنشطة ثقافية وفنية من خلال الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، حيث تم تنظيم بقصر ثقافة العمال بشبرا الخيمة أنشطة متنوعة منها ندوة دينية بعنوان" الوحدة الوطنية "ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عادل شكري من علماء الأزهر الشريف، مؤكدًا أن الدين الإسلامى والمسيحى يحثان على إعلاء قيمه التسامح والإيحاء، بين كافة البشر دون تمييز أو تفرقة، ويعملان معا على نشر السلام والطمانينة والتعايش مع الأخر، ويرفعان شعار أن الدين لله والوطن للجميع .



و أضاف أن مصر دولة قوية ترتكز على نسيجها الواحد، والذى حاول الكثيرون إشاعة الفوضى والتفرقه بينه، إلا أنه يثبت دائما أنه يزداد صلابة مهما واجه من صعاب، تلاها تنظيم ورش أشغال فنية بالورق الملون لعمل مجسمات بنادي الطفل، بجانب ورشة أشغال فنية بالكورشيه لتعليم عمل مفرش من الكورشيه بنادي المرأة، ومسابقة معلومات عامة عن أهمية المياه في حياتنا بالمكتبة العامة بالقصر.



ونفذ قصر ثقافة الطفل بكفر تصفا ندوة ثقافية بعنوان"غرس قيمة التسامح فى نفوس الأطفال" بقاعة الندوات بالقصر، وتعريف قيمة التسامح وأنواعه، ومواقف وحكايات من التاريخ والسيَّر عن التسامح كعلاج للأمراض النفسية من حقد وحسد وخلافه، وبصالون الفنانين عقدت ورشة "أجمل رسمة" بقاعه الفنون التشكيلية لتنفيذ أجمل رسمة بين الأطفال باستخدام أوراق A4 والأقلام الرصاص وألوان الخشب والألوان الفلوماستر، وتم فيها عمل رسومات فنية متنوعة.



كما أقام قصر الإبداع الفني ب ٦ أكتوبر ورشة طين أسواني، إستكمالًا لتلوين شجرة الكريسماس والوصول الي الشكل النهائي لها، وذلك بحضانة وان تو ثري بأستخدام ألوان مائية و فرش والمجسمات المشَّكلة من الطين الأسواني.



بينما أقام قصر ثقافه كفر الشرفا بحضانة السلام بقرية الشرفا مركز القناطر الخيرية، ورشة حكي بعنوان "قصة لقلبك" تحمل أفكار عن عدم العبث بأشياء الاخرين ، أعقبها مسابقة ثقافية، تلاها تنفيذ ورش لتعليم الأطفال فن صناعة حرف" خزف، كليم".