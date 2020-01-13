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منوعات

العثور على أقدم أحشاء بالعالم .. عمرها نصف مليار سنة

الإثنين 13/يناير/2020 - 09:31 م
صدى البلد
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أحمد شريف
عثر العلماء على ما يقولون إنه أقدم جهاز هضمي معروف ، عمره حوالي نصف مليار سنة.

ويعتقد أن البقايا التي عثر عليها في حفريات مخلوق شبيه بالديدان البدائية في صحراء نيفادا هي "أقدم أحشاء تم وصفها في السجل الأحفوري".

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" يكشف التصوير ثلاثي الأبعاد والتحليل المقطعي للحفرية التي أجرتها جامعة ميسوري عن أحد أقدم الأمثلة المعروفة للهياكل التشريحية الداخلية.

واوضح تقرير فريق الولايات المتحدة أن الأنسجة الرخوة التي يمكن التعرف عليها داخل الحفرية ، أقل من نصف بوصة في العرض ، والمعروفة باسم المسالك الهضمية.

ويكشف الجهاز الهضمي ذات الانسجة الرخوة المرحلة المبكرة من تطور الجهاز الهضمي الحديث.
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