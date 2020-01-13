شاهد.. محمود حجازي وهاجر أحمد من مسلسل الأخ الكبير

نشر الفنان محمود حجازي، صورة جديدة له علي حسابه الرسمي علي موقع التواصل الإجتماعي " انستجرام " برفقة الفنانة هاجر أحمد من كواليس مسلسل الأخ الكبير.



و نالت الصورة علي إعجاب المتابعين و جاءت بعض التعليقات كالاتي: "ممثل شاطر و ليك مستقبل كبير.. في تطور ملحوظ في ادوارك بالتوفيق".



ويعرض حاليا للفنان محمود حجازي مسلسل "الأخ الكبير" مع النجم محمد رجب وإخراج إسماعيل فاروق.



