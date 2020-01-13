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فن

شاهد.. محمود حجازي وهاجر أحمد من مسلسل الأخ الكبير

الإثنين 13/يناير/2020 - 06:28 م
صدى البلد
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محمد هاني
نشر الفنان محمود حجازي، صورة جديدة له علي حسابه الرسمي علي موقع التواصل الإجتماعي " انستجرام " برفقة الفنانة هاجر أحمد من كواليس مسلسل الأخ الكبير.

و نالت الصورة علي إعجاب المتابعين و جاءت بعض التعليقات كالاتي: "ممثل شاطر و ليك مستقبل كبير.. في تطور ملحوظ في ادوارك بالتوفيق".

ويعرض حاليا للفنان محمود حجازي مسلسل "الأخ الكبير" مع النجم محمد رجب وإخراج إسماعيل فاروق.

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