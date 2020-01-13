اتحاد جدة السعودي يتعاقد مع البرازيلي أوفيني

أعلن نادي اتحاد جدة، مساء اليوم الإثنين، التعاقد مع مدافع الوكرة القطري البرازيلي برونو أوفيني.



ونشر الحساب الرسمي لاتحاد جدة مقطعا مصورا لارتداء أوفيني قميص الفريق.



ووجه المدافع البرازيلي رسالة إلى جماهير العميد، باللغة الإنجليزية، قائلا: "معا.. سأقاتل بكم ومن أجلكم".



وفي وقت سابق، أعلن نادي الوكرة انتهاء علاقته بأوفيني بالتراضي، وكتب الحساب الرسمي للنادي القطري على تويتر: "تم مساء اليوم الإثنين إنهاء التعاقد الرسمي بين نادي الوكرة واللاعب البرازيلي برونو أوفيني، بالتراضي بين الطرفين".



جاء الاتفاق مع مدافع النصر السعودي السابق، بناء على توصية من الهولندي تين كات المدير الفني لفريق الاتحاد، ومحمد نور قائد الفريق السابق، لما يملكه اللاعب من خبرة بالكرة السعودية، من خلال تجربته الناجحة مع النصر، فضلًا عن ما يتميز به من قيادة داخل الملعب.