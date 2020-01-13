ننشر صور المصابين الـ 3 في واقعة البلطجة بدار السلام

حصل صدى البلد على صور المصابين الثلاثة فى واقعة مشاجرة شارع الفتح بجزيرة دار السلام .



وكانت كاميرات المراقبة الخاصة بأحد المحلات بشارع الفتح بجزيرة دار السلام كشفت عن مجزرة بالأسلحة أسفرت عن إصابة ٣ من أسرة واحدة بينهم طفل بطلقات نارية وإصابات متفرقة بالجسم .



الكاميرات كشفت قيام ٦ بلطجية من عائلة الزهورى المشهور عنهم البلطجة وتجارة السلاح والمخدرات وفرض إتاوات على أصحاب المحلات والبائعين المتجولين بالاعتداء على المصابين الـ ٣ بزعم التسبب فى حبسهم منذ ٩ أشهر .



تعود وقائع الحادث عندما فوجئ هاني فاروق بـ٦ أشخاص من عائلة الزهيرى يعتدون عليه بإطلاق النار مما تسبب فى إصابته بطلق نارى فى قدمه.



كما اعتدوا على محمد اشرف فاروق و أصابوه بطلق خرطوش فى ظهره وصدره و٣ طعنات فى ظهره ومزقوا جسده بالاسلحة البيضاء.



كما اعتدى المتهمون على شاب اسمه محمد اشرف فاروق ٢٠ سنة طالب مصاب بجروح قطعية فى الرأس والجسم بـ٢٠٠ غرزة بأنحاء متفرقة بالجسم وقطع بالأوتار ، وكذا أصابوا عمه محمود فاروق عبدالرحيم ٣٦ سنة " تاجر " بـ٢٥ غرزة وجروح قطعية بالجسم ، والطفل هانى فاروق ٥ سنوات مصاب بـ١٠ غرز فى رأسه نتيجة الاعتداء .



وتبين قيام المتهمين بارتكاب الواقعة انتقاما منهما بسبب تسببهما فى حبسهم منذ ٩ أشهر على ذمة قضية اعتداء على أحد أقاربهم و حيازتهم سلاحا، وتم تحرير بلاغ يحمل رقمي ٦٤ لسنة ٢٠٢٠ ملحق المحضر رقم ٥٥ / ٦٤ لسنه ٢٠٢٠ ، ومازال الجناة هاربين .

