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ثقافة

مدبولي تصدر «قصة قريتين» في معرض الكتاب

الإثنين 13/يناير/2020 - 08:19 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
أصدرت مكتبة مدبولي للنشر والتوزيع الرواية الكوميدية قصة قريتين، للروائي سمير محمد.

تصنف الرواية بالفكاهية واقعية يتخللها الرعب، تدور أحداثها حول رجل يعيش في قرية مضحكة ويتذكر أحداثا فكاهية حدثت منذ عام ١٥٠٠ عاشها هو نفسه في قرية بعيدة، وتسبب في دمار البشرية والتاريخ الإنساني بسبب سذاجته.

يدرك في الحاضر ما سببه في القرية الأخرى ويحاول تصحيح جرائم الماضي.

ويقول الكاتب ان القارئ سيدرك سريعا أنه خدع مثلما خدع بطل الرواية وأنه جزء من أسطورة تاريخية عبثية واقعية، فالرواية تصور محنة الشعوب والأوطان بسبب الفاشية الدينية.

ويذكر أن مكتبات مدبولي تشارك بمجموعة متنوعة من الإصدارات الأدبية والعلمية والإقتصادية في جناحها بصالة ١ بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات خلال الدورة الـ ٥١ لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من ٢٢ يناير وحتى ٤فبراير.
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