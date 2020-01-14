خبراء ومسئولون: إعادة تخفيض الطاقة يدعم الصناعات المغذية ويعزز مجالات التصدير.. القرار يعكس اهتمام القيادة السياسية

خبير: خفض سعر الوقود مطلوب لدعم الاقتصاد وزيادة الاحتياطي

وزير قطاع الأعمال: تسعير الطاقة في مصر هو الأفضل

صناعة السيراميك: إعادة تسعير الطاقة خطوة تعكس اهتمام القيادة السياسية بالاقتصاد

وقال الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن إعادة نظر الحكومة في خفض تسعير الطاقة للمصانع وفقا لما تشهده الأسعار العالمية من تراجع؛ معتبرا أن تلك الخطوات من شأنها دعم المستثمرين و بيئة الاستثمار في مصر.



قال " أبوزيد" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إنه ينبغي علي الجهات المعنية في المجموعة الاقتصادية ممثلة في وزارات " المالية، البترول والثروة المعدنية، الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة"، اعطاء ميزة للصناعات كثيفة استخدام الطاقة مثل السيراميك والأسمنت والورق وغيرها، باعتبار أن تلك الصناعات تتكامل مع كافة القطاعات الاقتصادية المختلفة.



ذكر " أبوزيد" أن دعم تلك الصناعات علي وجه الخصوص من شأنه زيادة الصادرات المصرية وتوفير المزيد من النقد الأجنبي للبلاد وما يتلوه من زيادة في معدلات النمو ونسب التشغيل، نظرا لقيام المستثمرين بتوسيع حجم أعمالهم و فتح أسواق جديدة في دول الجوار العربي والإفريقي.

أكد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أن تسعير الطاقة أصبح أفضل بمصر اليوم في ظل تخفيض سعر الغاز، الذي هبط للكثير من الصناعات الثقيلة، وأهمها الحديد، الأسمنت والسيراميك، والتى تعد قطاعات مهمة لصالح التصدير وإحلال الواردات.



وأضاف توفيق، تصريحات له، أنه في مصر يتم توجيه ثلث الطاقة المنتجة لصالح الاستهلاك في المنازل أو إنارة الشوارع أو القطاعات الحكومية، منوها أن التسعير لا زال يدعم الاستهلاك على حساب الصناعة.

وأوضح " توفيق" أن تخفيض تسعير الطاقة ليس كافيا، ولكن ينبغي النظر للأسواق المصدرة للطاقة مثل الولايات المتحدة أو المستوردة للطاقة كأوروبا، اليابان والصين تعد أغلب مصادر الطاقة موجهة للصناعة ومستغلة فيها، وهذا محور أساسي من محاور الاستثمار.



وكشف توفيق، أن هناك لجنة أخرى لتسعير المحروقات تجتمع دوريًا للإعلان عن أسعار المحروقات الفترة القادمة، بناءً على مرجعية تم الاتفاق عليها، وهذه تختلف عن اللجنة المشكلة حديثا.

قال توفيق، إن هناك لجنة مشكلة برئاسة رئيس الوزراء لإعادة تسعير الطاقة، منوهًا إلى أن اللجنة سوف تجتمع قريبًا.



وأكد المحاسب شريف عفيفي، رئيس شعبة صناعة السيراميك فى غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات، أن هناك مباحثات مستمرة مع الوزارات بالحكومة في مقدمتها وزارة البترول والثروة المعدنية، للاستماع لمطالب المستثمرين من الصناع والعمل علي حل مشكلاتهم.



وأوضح شريف عفيفي في تصريحات له، أن تلك الإجراءات تعد ترجمة لاهتمام و توجيهات القيادة السياسية للنهوض بالقطاع الصناعي والعمل على حل مشكلاته وعودة تنافسية الصناعة الوطنية التي تحملت الكثير من الأعباء خلال السنوات الماضية.



وذكر أن ذلك الاهتمام يعني انقاذ استثمارات تقدر بنحو ١٥٠ مليار جنيه توفر أكثر من ٤٠٠ ألف فرصة عمل، موضحا أنه تم الاتفاق مع وزارة البترول والثروة المعدنية على بحث مطالب مصانع السيراميك العادلة والمتمثلة في ضرورة إعادة تسعير الغاز وفقا للأسعار العالمية وجدولة مديونيات المصانع لدى شركات الغاز.



كانت وزارة المالية أعلنت اليوم عن دراستها تخفيض أسعار الطاقة علي المحروقات والكهرباء بالنسبة للمصانع، مؤكدة أنها أحد أهم تكليفات القيادة السياسية بدعم القطاع الصناعي في مصر والعمل علي نهوضه.



ويعاني القطاع الصناعي في مصر من ارتفاع تكلفة أسعار الطاقة على الصناعات كثيفة استخدام الطاقة إذ تعد الوحدة الحرارية من الغاز بقيمة 5.5 دولار رغم أن سعر تصديرها لا يتعدي الـ3 دولارات، وفقا لتصريحات صادرة عن عن المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب.





رحب خبراء الاقتصاد بإعلان الحكومة اعادة النظر في تخفيض أسعار الوقود علي المصانع، مؤكدين أنها خطوة هامة وتصب في مصلحة الصناعات كثيفة استخدام الطاقة مما يؤكد حرص واهتمام القيادة السياسية بتدعيم القطاع الصناعي بصورة كبيرة.