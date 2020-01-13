المحجوب: الجيش نجح في تحرير 85% من أراضي ليبيا.. فيديو

أكد العميد خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي أن ما يريده الشعب الليبي هو التخلص من الميليشيات والفوضى الموجودة في طرابلس مؤكدا أن تنظيم الإخوان على وشك أن يهوى مع الميليشيات في طرابس.





وأضاف مدير إدارة التوجه المعنوي بالجيش الليبي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج القاهرة الآن، عبر فضائية الحدث أن الجيش الليبي نجح في السيطرة وتحرير 85% من أرض ليبيا ولن نقبل في أي خطوة تعود بنا إلى الوراء.





وتابع العميد خالد المحجوب أن الشعب الليبي بالكامل على استعداد الدخول فى المعركة والقيام بمواجهة مباشرة مع تركيا للدفاع عن الأراضي الليبية.





وأشار مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي أننا نطالب بوجود مجلس رئاسي في ليبيا يصدق عليه الشعب وبموافقة من مجلس النواب الليبي.



