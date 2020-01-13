AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

المحجوب: الجيش نجح في تحرير 85% من أراضي ليبيا.. فيديو

الإثنين 13/يناير/2020 - 10:04 م
صدى البلد
Advertisements
محمود محسن
أكد العميد خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي أن ما يريده الشعب الليبي هو التخلص من الميليشيات والفوضى الموجودة في طرابلس مؤكدا أن تنظيم الإخوان على وشك أن يهوى مع الميليشيات في طرابس.

وأضاف مدير إدارة التوجه المعنوي بالجيش الليبي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج القاهرة الآن، عبر فضائية الحدث أن الجيش الليبي نجح في السيطرة وتحرير 85% من أرض ليبيا ولن نقبل في أي خطوة تعود بنا إلى الوراء. 

وتابع العميد خالد المحجوب أن الشعب الليبي بالكامل على استعداد الدخول فى المعركة والقيام بمواجهة مباشرة مع تركيا للدفاع عن الأراضي الليبية.

وأشار مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي أننا نطالب بوجود مجلس رئاسي في ليبيا يصدق عليه الشعب وبموافقة من مجلس النواب الليبي.

وقال العميد خالد المحجوب أننا نعلم خطة الإخوان ولن نرضى أن نفرط في كل ما تحقق بسبب وساطة أو جلسة دون أن ندرك حقيقة ما يريده الجيش الوطني الليبي والمواطنون الليبيون.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الجيش الليبي: أهالي طرابلس جاهزون للانتفاض والتمرد على الميليشيات الإرهابية

الجيش الليبي: الأهالي قاوموا الميليشيات وسيطرنا على 17 مدرعة تركية .. فيديو

الجيش الليبي: نهاية أردوغان ستكون على أرضنا .. فيديو

الجيش الليبي: مصر بقيادة السيسي تقف بجانبنا.. فيديو

الجيش الليبي: تركيا من عام 2014 تقوم بإرسال مليشيات إرهابية.. فيديو

قائد بالجيش الليبي: المليشيات الإرهابية تلفظ أنفاسها الأخيرة .. فيديو

ترشيحاتنا

ننشر صور المصابين الـ 3 في واقعة البلطجة بدار السلام

تصرف عدائي من واشنطن ضد طلاب سعوديين

مسلم شعيتو: موازين القوى في ليبيا لصالح خليفة حفتر.. فيديو

الكهرباء: وقف تحصيل رسوم النظافة أول يوليو.. فيديو

غياب مؤثر.. صدمة قوية للجونة قبل مواجهة الزمالك فى الدورى.. تفاصيل

العثور على أقدم أحشاء بالعالم .. عمرها نصف مليار سنة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تامر حسني وحمادة هلال وشيكابالا.. توافد النجوم على عزاء ابن عم محمد منير

يسرا ولطيفة ووائل الإبراشي.. النجوم يواسون محمد منير في عزاء ابن عمه

خزائن شمايل .. حكاية سجن تحول إلى مسجد في قلب القاهرة.. صور