توقف خدمة التسجيل على بوابة وظائف التعليم مؤقتا لهذا السبب

أعلنت البوابة الإلكترونية لوظائف التربية والتعليم عن توقف خدمة التسجيل ومتابعة الطلبات على البوابة الإلكترونية لوظائف التربية والتعليم بشكل مؤقت حتى الساعة الحادية عشرة من مساء اليوم الاثنين.



وقالت البوابة الإلكترونية لوظائف التربية والتعليم، إن سبب هذا التوقف المؤقت هو إجراء تحديثات للبوابة.



وكانت قد أعلنت البوابة الإلكترونية لوظائف التربية والتعليم، أنه سيتم الانتهاء من مراجعة كافة البيانات والمستندات الخاصة بجميع المتقدمين خلال الشهر الحالي.



وأوضحت البوابة الإلكترونية لوظائف التربية والتعليم، أنه تم البدء فى مخاطبة المرحلة الرابعة من المتقدمين الذين تم الانتهاء من فحص أوراقهم، وتم تحديد مواعيد وأماكن الاختبارات النفسية والتي تبدأ يوم الثلاثاء الموافق 21 يناير 2020 تحت إشراف جهاز الطب النفسي التابع للقوات المسلحة.



وفي ضوء تعليمات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلن الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين، عن توفير مقرات بديلة لأداء اختبارات القبول للمعلمين الجدد المتقدمين لشغل وظائف التعليم والمستهدفين بأداء اختبارات الاستعدادات النفسية، وذلك لتضرر العديد من المعلمين الجدد وتحملهم مشقة الانتقال البدنية والمالية من محافظتهم إلى مقر المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر.



وأوضحت الوزارة، أنه تيسيرًا على السادة المعلمين تم التواصل والتنسيق مع الجهات المعنية لفتح مقرين لأداء الاختبارات المشار إليها بعاليه، حيث سيكون المقر الأول بمحافظة سوهاج لخدمة محافظات قطاع الصعيد والمحافظات الحدودية، والمقر الثاني بمحافظة بورسعيد لخدمة محافظات الوجه البحري، والمقر الثالث بالأكاديمية المهنية للمعلمين بالمدينة التعليمية بمدينة السادس من أكتوبر لمحافظات الجيزة والقاهرة الكبرى.



وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم التنفيذ أواخر شهر يناير 2020 بقاعات التطوير التكنولوجي بالمحافظات المشار إليها فور الانتهاء من استكمال باقي الإجراءات الإدارية اللازمة للتنفيذ.