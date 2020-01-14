خبراء: رفع العبء الضريبي عن المواطن لـ 14 ألف جنيه يؤكد اهتمام القيادة السياسية.. ومطالب للحكومة بسرعة التنفيذ

رئيس مصلحة الضرائب الأسبق: رفع الإعفاء الضريبي خطوة طال انتظارها

معطي: المقترح يدعم محدودي الدخل ورسالة لاستكمال الإصلاح









وصف خبراء الاقتصاد والضرائب، توجه البرلمان لاجراء تعديل علي قانون الضريبة علي الدخل لرفع حد الإعفاء الشخصي علي المواطنين بواقع 14 ألف جنيه، يؤكد تكليفات القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع الأعباء عن كاهل المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، مؤكدين ان تقليص الضرائب علي تلك الفئات يعد أبرز اجراءات الاصلاح الاقتصادي.





وقال عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب الأسبق؛ إن مقترح رفع حد الإعفاء الضريبي من 8 آلاف جنيه إلي 14 ألف جنيه؛ خطوة طال انتظارها، موضحا أن الخبراء والمتخصصين طالبوا بذلك في فترات سابقة.





أوضح " مطر" في اتصال هاتفي مع "صدي البلد" أن قبول المقترح التشريعي برفع حد الإعفاء لتضمينه بتعديلات قانون الضريبة علي الدخل لا يعني حسمه أو قبوله، ولكنه سيخضع لمباحثات ورد من وزارة المالية باعتبارها الجهة المنوطة باحتساب الأعباء الملقاة علي الموازنة العامة جراء سريان ذلك التعديل من عدمه.





وأضاف " مطر" أن رفع الإعفاء الضريبي يتوافق مع تطبيقات الحد الأدنى للأجور المقر بقرار جمهوري بقيمة 2000 جنيه شهريا، مشيرا إلي أن ذلك الأمر سيتم مناقشته في الجلسة العامة لمجلس النواب بحضور المعنيين بوزارة المالية للرد علي كافة التفاصيل.





وقال أحمد معطي، خبير أسواق المال، إن المقترح التشريعي الخاص برفع الحد الإعفاء الضريبي لـ14 ألف جنيه علي الدخل؛ يعد خطوة جيدة لدعم المواطنين من أصحاب الدخول المنخفضة.





أوضح " معطي" في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" تخفيض العبء الضريبي علي المواطنين يعد أحد اهتمامات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراعاة محدودي الدخل ومنع تأثر مستوي معيشتهم، مشيرا إلي أن خطوة رفع الإعفاء الضريبي يعتبر أولي خطوات الاصلاح التي تنتهجها القيادة السياسية و تنفذها الحكومة.





أوضح هذا الإجراء يؤكد أن مصر حكومة وبرلمانا أصبحوا علي قدر المسئولية و يشعرون بما يعانيه المواطن بسبب التحديات المعيشية والاقتصادية الراهنة.





طالب " معطي" بضرورة وجود ضمانة لدي الجهات الحكومية بضبط الأسواق حتي لا يمكن للتجار الجشعين و مقدمي الخدمات باستغلال تطبيق الحد الأدني للأجور بقيمة 2000 جنيه شهريا و تخفيض اسعار المحروقات؛ ويقوموا برفع الأسعار علي محدودي الدخل في ظل غياب الرقابة علي الأسواق.





وكانت لجنة الخطوة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسي، سبق له الموافقة علي مقترح بتعديل مشروع قانون الضريبة علي الدخل يتضمن رفع الإعفاء الضريبي لـ14 ألف جنيه بعد أن كان 8000 جنيه، بحيث تسري الضريبة علي كل من يزيد دخله عن 14 ألف جنيه حتي 40 ألفا بواقع 10% كشريحة ضريبية ثانية، و أكثر من 40 ألفا حتي 60 ألف جنيه بنسبة 15% كشريحة ثالثة، أما الشريحة الرابعة فأكثر من 60 ألف حتي 200 ألف جنيه، و الإبقاء علي الشريحة الخامسة بنسبة 22% لكل من يزيد دخله الشهري عن 200 ألف جنيه.