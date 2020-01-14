لن تحصل على ما خسرته فى الحرب بالمفاوضات.. سمير غطاس: مفاوضات ليبيا فى موسكو طوق نجاة لحكومة السراج.. فيديو

أكد الدكتور سمير غطاس عضو مجلس النواب أن مصر تنظر بقلق بالغ قبل انعقاد مفاوضات ليبيا في روسيا مؤكدا أن هذه المفاوضات كان يجب أن تكون فى القاهرة.



وأضاف عضو مجلس النواب خلال مداخلة هاتفية لبرنامج القاهرة الآن عبر فضائية الحدث أن القلق من هذه المفاوضات يكمن أنه من الممكن أن يتواجد الجانب التركي بهذه المفاوضات مؤكدا أنه إذا تم هذا الاتفاق سيخل بالتوازن.



وتابع الدكتور سمير غطاس أن هذه المفاوضات كانت بمثابة حبل لإنقاذ حكومة السراج مشيرا إلى أنها كانت بوضع شبه ميئوس ولولا التدخل الروسي لكان الجيش الوطني الليبي قد حرر طرابلس.



وأشار عضو مجلس النواب إلى أن روسيا من الممكن أن تكون عقدت صفقة مع الجانب التركي مؤكدا أنه كان هناك صفقة في السابق بين بوتين واردوغان تتمثل في وقف اطلاق النار في سوريا



وقال الدكتور سمير غطاس أن المفاوصات يجب ان تكون مستمرة ولا يمكن إعطاء حكومة السراج ما خسرته فى الحرب بالمفاوضات ولا يمكن أن يعود الجيش الليبي لحدود ما قبل أبريل .