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مايكل مورجان: أمريكا قادرة على حل أزمة سد النهضة.. فيديو

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 04:20 ص
الدكتور مايكل مورجان
الدكتور مايكل مورجان
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محمد حليم قنديل
قال الدكتور مايكل مورجان، رئيس مؤسسة النبض الأمريكية، إن الولايات المتحدة الأمريكية قادرة على حل أزمة سد النهضة.

وأضاف الدكتور مايكل مورجان خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام" المذاع على قناة "تن" الفضائية، أن هناك نوعا من التملص من الجانب الإثيوبي بسبب شعورهم بأن المفاوضات لن تسير على النحو المطلوب.

وتابع رئيس مؤسسة النبض الأمريكية، أن يجب على مصر أن تثبت رأيها على عدم تخليها عن الجانب الأمريكي فى المرحلة القادمة فى التفاوض فى أزمة سد النهضة.

وأوضح الدكتور مايكل مورجان، أنه من المقرر أن تبدأ جولة مفاوضات جديدة بخصوص سد النهضة فى واشنطن بحضور وزراء الري والخارجية للدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا.
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