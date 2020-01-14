AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

القابضة للتأمين: ارتفاع صافي الأرباح لـ4 مليارات جنيه العام المالي الماضي

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 04:30 ص
الحيني
الحيني
Advertisements
علياء فوزي
كشف باسل الحيني، رئيس الشركة القابضة للتأمين التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، عن ارتفاع أرباح الشركة لـ4 مليارات جنيه بنهاية العام المالي الماضي بزيادة بلغت 22.5% عما كانت عليه في العام السابق له.

قال " الحيني" في تصريحات له، إن الشركة حصة الدولة من الأرباح زادت إلي 1.5 مليار جنيه بنهاية العام المالي الماضي بنمو قدره 98.1% عما كانت عليه في العام المالي قبل السابق.

وأضاف أن جملة الأقساط المصدرة بالشركات التابعة في العام المالي الماضي بلغت 13.4 مليار جنيه بنمو قدره 7%عن العام السابق له، بالإضافة لوصول الاستثمارات لـ 61.9 مليار جنيه.

وارتفع إجمالي حقوق حملة الوثائق التأمينية بالشركة لـ35.1 مليار جنيه بزيادة بلغت 6.4% عن العام المالي قبل الماضي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ارتفاع ميزانية بنك قناة السويس لـ50 مليار جنيه في 9 أشهر

مختار: 2.213 مليار جنيه صافى أرباح مصر للتأمين خلال 2019/2018

القابضة للتأمين: 1.310 مليار جنيه أرباح مصر لتأمينات الحياة حتى يونيو 2019

بنك القاهرة: 66% زيادة الأرباح في 9 أشهر

ارتفاع المركز المالي لبنك مصر لـ968 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي

بأول 3 شهور.. ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر لـ2.4 مليار دولار

ترشيحاتنا

مناورة قادر 2020.. سمير فرج: إنزال مدافع هاون من الطائرات بالمظلات تم باحترافية شديدة

الفيفا يحسمها قريبا.. الإيقاف في انتظار كهربا بسبب الأهلي

هل اجتمع حفتر والسراج في موسكو؟.. مسئول روسي يجيب

اخبار الحوادث.. زوجة وعشيقها يتخلصان من زوجها.. انتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان المسجون مصطفى قاسم

ضعي البنادول على الأرز أثناء طهية وشاهدي ماذا يحدث

الأشقر: منطقة سور مجرى العيون بها شواهد أثرية.. ولدينا خطة متكاملة للتطوير

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بجمبسوت فخم .. مريام فارس تستعرض أناقتها فى السعودية

بحذاء غريب وفستان أصفر.. شاهد أحدث إطلالة لـ سلمى أبو ضيف

بالـ كَبّ.. أحدث إطلالة لـ أيتن ووفاء عامر على فيسبوك