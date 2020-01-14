القابضة للتأمين: ارتفاع صافي الأرباح لـ4 مليارات جنيه العام المالي الماضي



قال " الحيني" في تصريحات له، إن الشركة حصة الدولة من الأرباح زادت إلي 1.5 مليار جنيه بنهاية العام المالي الماضي بنمو قدره 98.1% عما كانت عليه في العام المالي قبل السابق.



وأضاف أن جملة الأقساط المصدرة بالشركات التابعة في العام المالي الماضي بلغت 13.4 مليار جنيه بنمو قدره 7%عن العام السابق له، بالإضافة لوصول الاستثمارات لـ 61.9 مليار جنيه.



وارتفع إجمالي حقوق حملة الوثائق التأمينية بالشركة لـ35.1 مليار جنيه بزيادة بلغت 6.4% عن العام المالي قبل الماضي.



كشف باسل الحيني، رئيس الشركة القابضة للتأمين التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، عن ارتفاع أرباح الشركة لـ4 مليارات جنيه بنهاية العام المالي الماضي بزيادة بلغت 22.5% عما كانت عليه في العام السابق له.