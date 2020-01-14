توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 14/1/2020 مهنيا وعاطفيا وصحيا

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى إليك توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 14 يناير-كانون الثاني 2020 وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج ماغى فرح على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
برج الحمل
مهنيًا: ينصحك الفلك بتنظيم أمورك وترتيب أوضاعك بهدوء، وكن واعيًا لمواجهة أصحاب النفوذ والكلمة الفاصلة على الصعيد المهني
عاطفيًا: احتمال زواج يلوح فى الافق خاصتا إذا قررت حسم الأمر مع شريك كريم يملك مكانة اجتماعية مهمة وأخلاقًا عالية وتهذيبًا
صحيًا: طاقة كبيرة وحيوية صاخبة تتمتع بهما هذا اليوم، فهنيئًا لك
برج الثور:
مهنيًا: تدافع عن مشاريعك بذكاء وتنجح في إقناع الآخرين بآرائك، توحي بالثقة لبعض المسؤولين وتنتصر في النهاية وتكسب نقاط فى صالحك
عاطفيًا: ترى الناس والأمور بمنظار جديد، وطبعك المرح وبشاشتك يبعدان العصبية عن الحوارات العاطفية
صحيًا: على الرغم من أنك معروف بحبك للأطباء فإنك لن تكون بحاجة إليهم هذا اليوم
برج الجوزاء:
مهنيًا: تطلع على معلومات خطرة وتثور لبعض الأوضاع التعسفية أو الضاغطة أو الدكتاتورية التي تستفزك على الصعيد العمل ويقف الفلك الى جانبك فى جميع خطواتك
عاطفيًا: اذا كنت اعزب او منفصل فانك تكون على موعد مع الحب والغرام هذا اليوم على نحو لم تتوقعه إطلاقًا، وتنطلق في رحلة من السعادة الكبيرة
صحيًا: معظم الآلام التي تعانيها سببها نفسي بالدرجة الأولى
برج السرطان:
مهنيًا: قد تحزن على أحد الاصدقاء فى مجالك المهني ، وتأسف لوضع درامي يمرّ به، إلا أنّ هذا الظرف قد يلم الجميع حول هدف واحد
عاطفيًا: استقرار في العلاقة بالشريك الجديد، لكن الاستقرار النهائي بينكما يحتاج إلى وقت أكبر ليفهم أحدكما الآخر أكثر فأكثر
صحيًا: إذا مارست الرياضة بانتظام فلن تكون النتيجة إلا جيّدة وكما تتوخاها فحاول ان تمارسها بانتظام
برج الاسد:
مهنيًا: تحيطك فى هذا اليوم تأثيرات إيجابية وجيّدة على صعيد العمل، وهذا يترافق مع مطالبك المالية المحقة وقد تبلغ الهدف قريبًا وتحقق مبتغاك
عاطفيًا: تتحسّن الأوضاع مع الشريك على الصعد كافة، بعد سوء التفاهم الذي ساد بينكما أخيرًا، وتبني أسسًا واضحة للعلاقة في المستقبل
صحيًا: تتمتع بالحيوية والنشاط، لكن هذا لا يعني أن ترهق نفسك بالأعمال، وخذ دائمًا قسطًا من الراحة
برج العذراء:
مهنيًا: كن متفائلًا بالأفضل واسعَ لتعزيز العلاقات، تقوم باتصالات ومفاوضات دقيقة ومعقدة على الأرجح، إلا أنك تتوصل معها إلى نتائج مشجعة جدًا
عاطفيًا: العلاقة الجديدة في خطر لأنها تحت ضغوط جمّة منك أنت ولن تسلم إلاّ إذا كان الحبيب في وضع جيّد وسليم فينجح في تدارك الوضع
صحيًا: تستريح من ضغوط العمل وتبدو راضيًا عما يحصل في محيطك العائلي، فتنعكس الأمور إيجابًا على وضعك الصحي
برج الميزان
مهنيًا: انفراجات مالية مفاجئة تدفعك إلى التبذير غير المبرّر، فحاول الانتباه إلى مصاريفك قبل فوات الأوان ولا تنسي وفر قرشك الابيض ليومك الاسود
عاطفيًا: تضييق الهوة بينك وبين الشريك ويلقى الأمر ارتياحًا عند الجميع وأصداء إيجابية على العلاقة بينكما، فهنيئًا لكما
صحيًا: ضغوط كبيرة ومن المستحسن طلب المساعدة والنأي عن المغامرة بالوضع الصحّي
برج العقرب:
مهنيًا: تبحث عن مصادر ماليه جديدة تموّل بها استثماراتك، وتوظف طاقتك الخلاقة بغية نجاح مشاريعك التي ترى أنها تسهم في تقدمك المهني
عاطفيًا: اذا كنت مرتبط فان أجواء سعيدة للغاية تحيط بك وبالشريك من كل الجوانب، وهذا يفتح الطريق بينكما نحومستقبل أفضل
صحيًا: لا توفر أي طريقة تساعدك للتخلص من القلق والاضطراب اللذين يلازمانك اليوم
برج القوس:
مهنيًا: تكون تحركاتك ناجحة وموفقة، وتستعيد بعض الأوراق الضائعة التي تتضمن معلومات مهمة قد تفضح الكثيرين الذين يتامرون عليك فى العمل
عاطفيًا: عليك أن تتخذ قرارًا حاسمًا بشأن علاقتك بمن تحب قبل تفاقم الأمور نحو الأسوأ والوصول إلى الطريق المسدود
صحيًا: حان الوقت لاتخاذ القرار المناسب للتخلص من الإحساس بالضعف والخجل من خلال تمارين تقوية الشخصية
برج الجدي
مهنيًا: تمرّ بتناقضات لا تجد لها تفسيرًا، وتتأرجح بين المشاعر السارّة والمخاوف المقلقة، لكن سرعان ما تسير الأمور بالاتجاه الصحيح
عاطفيًا: تعرف لحظات حلوة وتكثر المواعيد والعواطف الجيّاشة، أنت تتمتّع برحابة صدر تساعدك على تقوية الروابط
صحيًا: تعيش تجربة لا معنى لها ولا جدوى سوى لإثارة غضبك فحاول ان تتجاهلها والتركيز على الحافظ على صحتك
برج الدلو:
مهنيًا: الانفتاح على الآخرين يساعدك على حلّ المشكلات معهم مهما بلغت صعوبتها، فتسجل نقاطًا في مصلحتك
عاطفيًا: انتقاداتك المتواصلة للشريك تعطي نتائج عكسية، ويمكن في غضون فترة غير طويلة أن تتكشف حقائق وخفايا تفضح الكثير من الأمور
صحيًا: تجنب قدر الإمكان الشراهة التي تتسبب بالسمنة، فيصعب عليك التخلص منها سريعًا
برج الحوت:
مهنيًا: تنجز اليوم الكثير من الأمور التي كانت مؤجلة وتواجه مشكلة كبيرة في العمل وتحاول أن تجد لها حلولًا منطقية ويساعدك الفلك فى ذلك
عاطفيًا: كن جديًا في علاقتك بالحبيب فهو ينزعج من تسلطك الزائد عليه وغير أسلوبك معه وحاول ان تكون حنون ورومانسي معه
صحيًا: تجنب زيارة الطبيب بممارسة الرياضة والتمارين البدنية الصحية وتناول الاغدية الصحية وابتعد عن العصبية الزائدة
برج الحمل
مهنيًا: ينصحك الفلك بتنظيم أمورك وترتيب أوضاعك بهدوء، وكن واعيًا لمواجهة أصحاب النفوذ والكلمة الفاصلة على الصعيد المهني
عاطفيًا: احتمال زواج يلوح فى الافق خاصتا إذا قررت حسم الأمر مع شريك كريم يملك مكانة اجتماعية مهمة وأخلاقًا عالية وتهذيبًا
صحيًا: طاقة كبيرة وحيوية صاخبة تتمتع بهما هذا اليوم، فهنيئًا لك
برج الثور:
مهنيًا: تدافع عن مشاريعك بذكاء وتنجح في إقناع الآخرين بآرائك، توحي بالثقة لبعض المسؤولين وتنتصر في النهاية وتكسب نقاط فى صالحك
عاطفيًا: ترى الناس والأمور بمنظار جديد، وطبعك المرح وبشاشتك يبعدان العصبية عن الحوارات العاطفية
صحيًا: على الرغم من أنك معروف بحبك للأطباء فإنك لن تكون بحاجة إليهم هذا اليوم
برج الجوزاء:
مهنيًا: تطلع على معلومات خطرة وتثور لبعض الأوضاع التعسفية أو الضاغطة أو الدكتاتورية التي تستفزك على الصعيد العمل ويقف الفلك الى جانبك فى جميع خطواتك
عاطفيًا: اذا كنت اعزب او منفصل فانك تكون على موعد مع الحب والغرام هذا اليوم على نحو لم تتوقعه إطلاقًا، وتنطلق في رحلة من السعادة الكبيرة
صحيًا: معظم الآلام التي تعانيها سببها نفسي بالدرجة الأولى
برج السرطان:
مهنيًا: قد تحزن على أحد الاصدقاء فى مجالك المهني ، وتأسف لوضع درامي يمرّ به، إلا أنّ هذا الظرف قد يلم الجميع حول هدف واحد
عاطفيًا: استقرار في العلاقة بالشريك الجديد، لكن الاستقرار النهائي بينكما يحتاج إلى وقت أكبر ليفهم أحدكما الآخر أكثر فأكثر
صحيًا: إذا مارست الرياضة بانتظام فلن تكون النتيجة إلا جيّدة وكما تتوخاها فحاول ان تمارسها بانتظام
برج الاسد:
مهنيًا: تحيطك فى هذا اليوم تأثيرات إيجابية وجيّدة على صعيد العمل، وهذا يترافق مع مطالبك المالية المحقة وقد تبلغ الهدف قريبًا وتحقق مبتغاك
عاطفيًا: تتحسّن الأوضاع مع الشريك على الصعد كافة، بعد سوء التفاهم الذي ساد بينكما أخيرًا، وتبني أسسًا واضحة للعلاقة في المستقبل
صحيًا: تتمتع بالحيوية والنشاط، لكن هذا لا يعني أن ترهق نفسك بالأعمال، وخذ دائمًا قسطًا من الراحة
برج العذراء:
مهنيًا: كن متفائلًا بالأفضل واسعَ لتعزيز العلاقات، تقوم باتصالات ومفاوضات دقيقة ومعقدة على الأرجح، إلا أنك تتوصل معها إلى نتائج مشجعة جدًا
عاطفيًا: العلاقة الجديدة في خطر لأنها تحت ضغوط جمّة منك أنت ولن تسلم إلاّ إذا كان الحبيب في وضع جيّد وسليم فينجح في تدارك الوضع
صحيًا: تستريح من ضغوط العمل وتبدو راضيًا عما يحصل في محيطك العائلي، فتنعكس الأمور إيجابًا على وضعك الصحي
برج الميزان
مهنيًا: انفراجات مالية مفاجئة تدفعك إلى التبذير غير المبرّر، فحاول الانتباه إلى مصاريفك قبل فوات الأوان ولا تنسي وفر قرشك الابيض ليومك الاسود
عاطفيًا: تضييق الهوة بينك وبين الشريك ويلقى الأمر ارتياحًا عند الجميع وأصداء إيجابية على العلاقة بينكما، فهنيئًا لكما
صحيًا: ضغوط كبيرة ومن المستحسن طلب المساعدة والنأي عن المغامرة بالوضع الصحّي
برج العقرب:
مهنيًا: تبحث عن مصادر ماليه جديدة تموّل بها استثماراتك، وتوظف طاقتك الخلاقة بغية نجاح مشاريعك التي ترى أنها تسهم في تقدمك المهني
عاطفيًا: اذا كنت مرتبط فان أجواء سعيدة للغاية تحيط بك وبالشريك من كل الجوانب، وهذا يفتح الطريق بينكما نحومستقبل أفضل
صحيًا: لا توفر أي طريقة تساعدك للتخلص من القلق والاضطراب اللذين يلازمانك اليوم
برج القوس:
مهنيًا: تكون تحركاتك ناجحة وموفقة، وتستعيد بعض الأوراق الضائعة التي تتضمن معلومات مهمة قد تفضح الكثيرين الذين يتامرون عليك فى العمل
عاطفيًا: عليك أن تتخذ قرارًا حاسمًا بشأن علاقتك بمن تحب قبل تفاقم الأمور نحو الأسوأ والوصول إلى الطريق المسدود
صحيًا: حان الوقت لاتخاذ القرار المناسب للتخلص من الإحساس بالضعف والخجل من خلال تمارين تقوية الشخصية
برج الجدي
مهنيًا: تمرّ بتناقضات لا تجد لها تفسيرًا، وتتأرجح بين المشاعر السارّة والمخاوف المقلقة، لكن سرعان ما تسير الأمور بالاتجاه الصحيح
عاطفيًا: تعرف لحظات حلوة وتكثر المواعيد والعواطف الجيّاشة، أنت تتمتّع برحابة صدر تساعدك على تقوية الروابط
صحيًا: تعيش تجربة لا معنى لها ولا جدوى سوى لإثارة غضبك فحاول ان تتجاهلها والتركيز على الحافظ على صحتك
برج الدلو:
مهنيًا: الانفتاح على الآخرين يساعدك على حلّ المشكلات معهم مهما بلغت صعوبتها، فتسجل نقاطًا في مصلحتك
عاطفيًا: انتقاداتك المتواصلة للشريك تعطي نتائج عكسية، ويمكن في غضون فترة غير طويلة أن تتكشف حقائق وخفايا تفضح الكثير من الأمور
صحيًا: تجنب قدر الإمكان الشراهة التي تتسبب بالسمنة، فيصعب عليك التخلص منها سريعًا
برج الحوت:
مهنيًا: تنجز اليوم الكثير من الأمور التي كانت مؤجلة وتواجه مشكلة كبيرة في العمل وتحاول أن تجد لها حلولًا منطقية ويساعدك الفلك فى ذلك
عاطفيًا: كن جديًا في علاقتك بالحبيب فهو ينزعج من تسلطك الزائد عليه وغير أسلوبك معه وحاول ان تكون حنون ورومانسي معه
صحيًا: تجنب زيارة الطبيب بممارسة الرياضة والتمارين البدنية الصحية وتناول الاغدية الصحية وابتعد عن العصبية الزائدة