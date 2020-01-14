توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 14/1/2020 مهنيا وعاطفيا وصحيا

برج الحمل



برج الثور:



برج الجوزاء:



برج السرطان:



برج العذراء:



برج الميزان



برج العقرب:



برج القوس:





برج الجدي

مهنيًا: تمرّ بتناقضات لا تجد لها تفسيرًا، وتتأرجح بين المشاعر السارّة والمخاوف المقلقة، لكن سرعان ما تسير الأمور بالاتجاه الصحيح

عاطفيًا: تعرف لحظات حلوة وتكثر المواعيد والعواطف الجيّاشة، أنت تتمتّع برحابة صدر تساعدك على تقوية الروابط

صحيًا: تعيش تجربة لا معنى لها ولا جدوى سوى لإثارة غضبك فحاول ان تتجاهلها والتركيز على الحافظ على صحتك



برج الدلو:

مهنيًا: الانفتاح على الآخرين يساعدك على حلّ المشكلات معهم مهما بلغت صعوبتها، فتسجل نقاطًا في مصلحتك

عاطفيًا: انتقاداتك المتواصلة للشريك تعطي نتائج عكسية، ويمكن في غضون فترة غير طويلة أن تتكشف حقائق وخفايا تفضح الكثير من الأمور

صحيًا: تجنب قدر الإمكان الشراهة التي تتسبب بالسمنة، فيصعب عليك التخلص منها سريعًا





برج الحوت:

مهنيًا: تنجز اليوم الكثير من الأمور التي كانت مؤجلة وتواجه مشكلة كبيرة في العمل وتحاول أن تجد لها حلولًا منطقية ويساعدك الفلك فى ذلك

عاطفيًا: كن جديًا في علاقتك بالحبيب فهو ينزعج من تسلطك الزائد عليه وغير أسلوبك معه وحاول ان تكون حنون ورومانسي معه

صحيًا: تجنب زيارة الطبيب بممارسة الرياضة والتمارين البدنية الصحية وتناول الاغدية الصحية وابتعد عن العصبية الزائدة

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى إليك توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 14 يناير-كانون الثاني 2020 وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج ماغى فرح على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.مهنيًا: ينصحك الفلك بتنظيم أمورك وترتيب أوضاعك بهدوء، وكن واعيًا لمواجهة أصحاب النفوذ والكلمة الفاصلة على الصعيد المهنيعاطفيًا: احتمال زواج يلوح فى الافق خاصتا إذا قررت حسم الأمر مع شريك كريم يملك مكانة اجتماعية مهمة وأخلاقًا عالية وتهذيبًاصحيًا: طاقة كبيرة وحيوية صاخبة تتمتع بهما هذا اليوم، فهنيئًا لكمهنيًا: تدافع عن مشاريعك بذكاء وتنجح في إقناع الآخرين بآرائك، توحي بالثقة لبعض المسؤولين وتنتصر في النهاية وتكسب نقاط فى صالحكعاطفيًا: ترى الناس والأمور بمنظار جديد، وطبعك المرح وبشاشتك يبعدان العصبية عن الحوارات العاطفيةصحيًا: على الرغم من أنك معروف بحبك للأطباء فإنك لن تكون بحاجة إليهم هذا اليوممهنيًا: تطلع على معلومات خطرة وتثور لبعض الأوضاع التعسفية أو الضاغطة أو الدكتاتورية التي تستفزك على الصعيد العمل ويقف الفلك الى جانبك فى جميع خطواتكعاطفيًا: اذا كنت اعزب او منفصل فانك تكون على موعد مع الحب والغرام هذا اليوم على نحو لم تتوقعه إطلاقًا، وتنطلق في رحلة من السعادة الكبيرةصحيًا: معظم الآلام التي تعانيها سببها نفسي بالدرجة الأولىمهنيًا: قد تحزن على أحد الاصدقاء فى مجالك المهني ، وتأسف لوضع درامي يمرّ به، إلا أنّ هذا الظرف قد يلم الجميع حول هدف واحدعاطفيًا: استقرار في العلاقة بالشريك الجديد، لكن الاستقرار النهائي بينكما يحتاج إلى وقت أكبر ليفهم أحدكما الآخر أكثر فأكثرصحيًا: إذا مارست الرياضة بانتظام فلن تكون النتيجة إلا جيّدة وكما تتوخاها فحاول ان تمارسها بانتظامبرج الاسد:مهنيًا: تحيطك فى هذا اليوم تأثيرات إيجابية وجيّدة على صعيد العمل، وهذا يترافق مع مطالبك المالية المحقة وقد تبلغ الهدف قريبًا وتحقق مبتغاكعاطفيًا: تتحسّن الأوضاع مع الشريك على الصعد كافة، بعد سوء التفاهم الذي ساد بينكما أخيرًا، وتبني أسسًا واضحة للعلاقة في المستقبلصحيًا: تتمتع بالحيوية والنشاط، لكن هذا لا يعني أن ترهق نفسك بالأعمال، وخذ دائمًا قسطًا من الراحةمهنيًا: كن متفائلًا بالأفضل واسعَ لتعزيز العلاقات، تقوم باتصالات ومفاوضات دقيقة ومعقدة على الأرجح، إلا أنك تتوصل معها إلى نتائج مشجعة جدًاعاطفيًا: العلاقة الجديدة في خطر لأنها تحت ضغوط جمّة منك أنت ولن تسلم إلاّ إذا كان الحبيب في وضع جيّد وسليم فينجح في تدارك الوضعصحيًا: تستريح من ضغوط العمل وتبدو راضيًا عما يحصل في محيطك العائلي، فتنعكس الأمور إيجابًا على وضعك الصحيمهنيًا: انفراجات مالية مفاجئة تدفعك إلى التبذير غير المبرّر، فحاول الانتباه إلى مصاريفك قبل فوات الأوان ولا تنسي وفر قرشك الابيض ليومك الاسودعاطفيًا: تضييق الهوة بينك وبين الشريك ويلقى الأمر ارتياحًا عند الجميع وأصداء إيجابية على العلاقة بينكما، فهنيئًا لكماصحيًا: ضغوط كبيرة ومن المستحسن طلب المساعدة والنأي عن المغامرة بالوضع الصحّيمهنيًا: تبحث عن مصادر ماليه جديدة تموّل بها استثماراتك، وتوظف طاقتك الخلاقة بغية نجاح مشاريعك التي ترى أنها تسهم في تقدمك المهنيعاطفيًا: اذا كنت مرتبط فان أجواء سعيدة للغاية تحيط بك وبالشريك من كل الجوانب، وهذا يفتح الطريق بينكما نحومستقبل أفضلصحيًا: لا توفر أي طريقة تساعدك للتخلص من القلق والاضطراب اللذين يلازمانك اليوممهنيًا: تكون تحركاتك ناجحة وموفقة، وتستعيد بعض الأوراق الضائعة التي تتضمن معلومات مهمة قد تفضح الكثيرين الذين يتامرون عليك فى العملعاطفيًا: عليك أن تتخذ قرارًا حاسمًا بشأن علاقتك بمن تحب قبل تفاقم الأمور نحو الأسوأ والوصول إلى الطريق المسدودصحيًا: حان الوقت لاتخاذ القرار المناسب للتخلص من الإحساس بالضعف والخجل من خلال تمارين تقوية الشخصية