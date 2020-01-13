تعرف ماذا قال البابا تواضروس الثاني عن محافظة سوهاج وأهلها

قال قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية إن محافظة سوهاج لها محبة خاصة في قلوبنا، وأنا قد عشت طفولتي في سوهاج.



وأضاف البابا تواضروس الثانى خلال عظته بالقداس الإلهي بكنيسة الشهيد مارجرجس اليوم الاثنين- في سوهاج: "بدأ يتكون بداخل قلبي رغبة أن أدخل كلية الصيدلة وكله بفضل سوهاج".



وتابع قائلا: "كان أبونا شنوده "المتنيح القمص شنوده غبريال" يمر علينا كل أسبوع ويأخذنا إلى الكنيسة، وأحمل كل الذكريات الطيبة لسوهاج وعندما أتيت هذه المرة عرفت أن كل أهل سوهاج طيبين.



ودشن قداسة البابا تواضروس الثاني بمشاركة ١٧ من أحبار الكنيسة كنيستي الشهيد مارجرجس والسيدة العذراء بمقر مطرانية سوهاج اليوم الاثنين وسط فرحة كبيرة من أبناء الإيبارشية.



وبدأ قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية السبت الماضى زيارة رعوية لمحافظة سوهاج تستمر حتى الأربعاء المقبل يزور خلالها جميع إيبارشيات المحافظة ويعقد مجموعة من اللقاءات والاجتماعات لمتابعة أمور الخدمة والرعاية.