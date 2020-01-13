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تعليم

كارول سماحة: انتظروني في حفل استثنائي بـ أوبرا جامعة مصر

الإثنين 13/يناير/2020 - 11:26 م
كارول سماحة
كارول سماحة
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قســــم التعليم
أعربت الفنانة كارول سماحة عن سعادتها بلقاء الجمهور المصري في حفلها الضخم بمسرح أوبرا جامعة مصر في الرابع والعشرين من يناير الجاري.

ونشرت كارول عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك صورة ومقطع فيديو من حفل سابق لها وعلقت عليه قائلةً: "ألتقي مع جمهوري المصري بحفل استثنائي يوم الجمعة 24 يناير على مسرح دار الأوبرا جامعة مصر مدينة ٦ أكتوبر  الساعة الثامنة مساءً".

ويذكر أن نجمة الاغنية العربية كارول سماحة تقدم خلال الحفل باقة متنوعة من أجمل أغانيها القديمة والحديثة والتى نالت على إعجاب جمهورها.

وعلي جانب آخر تقوم إدارة النشاط الفنى والثقافى بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا باستعدادات مكثفة حاليًا، وذلك للترتيب لأولى حفلات البرنامج الفنى للجامعة خلال العام الجديد، تحت رعاية خالد الطوخى رئيس مجلس الأمناء، وذلك فى إطار خطة الجامعة التى تستهدف تنظيم مجموعة من الحفلات الغنائية يقوم بإحيائها نخبة من نجوم الغناء فى مصر والدول العربية الشقيقة من أجل الارتقاء بالذوق العام وإعادة الاعتبار للغناء الراقى فى مواجهة انتشار موجة أغانى المهرجانات.

ويذكر أن مسرح أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا يسع لـ 1200 مشاهد وعلى مستوى عال من حيث أجهزة الصوت وأدوات الإضاءة ووسائل إدارة المسرح وفق أحدث التقنيات المستخدمة فى هذا المجال.
كارول سماحة: انتظروني في حفل استثنائي بـ أوبرا جامعة مصر
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