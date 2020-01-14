تقرير عن زراعة الكبارى فى إطار خطة التطوير..الخرسانة هتبقى خضرا

أذاعت الإعلامية إيمان الحصرى مقدمة برنامج مساء "دى إم سى" المذاع على قناة "دى إم سى"، تقريرا عن زراعة الكبارى فى إطار خطة تطوير مصر الجديدة، وتحدث التقرير عن كيفية رى هذه النباتات وعدم تأثيرها على جسم الكوبرى حتى لا يصيبه الصدأ وأن الكوبرى يحمل 40 ألف نبات، كما صور التقرير مع الكثير من المارة وأهالى المنطقة الذين أبدوا إعجابهم بالفكرة.



واستضافت الإعلامية محمد فيصل مدير الشركة المسئولة عن زراعة الكبارى وتحويلها إلى مسطحات خضراء، والذى قال إن هناك نية لتعميم الفكرة فى جميع الكبارى بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات والمسلحة، وأضاف أن الهدف من زراعة الكبارى ليس جماليا فقط ولكن لها أهداف وفوائد بيئية كثيرة منها الحفاظ على البيئة وتقليل الضوضاء وتوفير الأكسجين، لافتا إلى أن زراعة الكبارى عوضت بقدر كبير كمية الأشجار التى قطعت من الطرقات، مؤكدا أنهم ملتزمون بفترة محددة للصيانة وأنهم من الممكن تجديد العقد مع الجهات المختصة، مناشدا المواطنين بالحفاظ على هذا المظهر الجمالى.



وكان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أكد أن الفترة القادمة ستشهد افتتاح عدد كبير من المشروعات، ومنها مشاريع التطوير الجارية بمنطقة مصر الجديدة، وسيتم الافتتاح خلال أيام قائلا:" كان هناك توجيها رئاسيا بدهان العقارات، ومصر الجديدة أغلبها عقارات قديمة، وهناك عبء كبير على المسئولين ولابد من مشاركة السكان ومنظمات المجتمع المدنى، مشيرا إلى أن الشكل الجمالى اختلف كثيرا خاصة بالتزامن مع أعمال التشجير الجارية بالمنطقة.

