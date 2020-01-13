"التطرف والتشدد مرض قديم .. حديث" .. محاضرة بمكتبة الديمقراط

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية بفرع ثقافة الأقصر، حيث قدم قصر ثقافة إسنا اليوم العرض المسرحى "صباحية مباركة" للمخرج محمود النجار، تأليف محمد أمين، أشعار أسامة فهمى، ديكور أشرقت محمود، ألحان وغناء ناصر عبد النعيم، إضاءة أحمد الخشاب، موسيقى أحمدعموم ،أمير دعموم،عبده العازولى، محيى عثمان.



قدم العرض الختامى لمسرحية" حكاية ورد " للمخرج ناصر رمضان بقصر ثقافة الطود، حيث تدور أحداثها حول زواج القاصرات ، من تأليف طه الأسواني، ديكور محمد ثابت.



عقدت مكتبة الضبعية الثقافية محاضرة بعنوان "القراءة ومواجهة الافكار الهدامة " ألقاها الطيب على خضرى، مؤكدًا على أهمية القراءة ودورها فى بناء شخصية الفرد وانعكاس ذلك على المجتمع ، وتأثير القراءة على الانسان .



أقيمت بمكتبة الطفل والشباب بالديمقراط محاضرة بعنوان " التطرف والتشدد مرض قديم ... حديث" ألقاها محمد حنفى أحمد، موضحًا معنى التطرف اللغوى والإصطلاحى وبعض المفاهيم الأخرى المرتبطة بالتطرف مثل العنف والتشدد والإرهاب، صور التطرف على مر العصور، مظاهر الشخص المتطرف، مستويات التطرف "المعرفى - الوجدانى – السلوكى"، وتصدير التطرف إلى مصر، والآثار السلبية المترتبة على التطرف من مختلف الجوانب، وأساليب مواجهة التطرف والتشدد، التركيز على الوعى الثقافى والوطنى والاجتماعى، وجهود القيادة السياسية فى المواجهة الشاملة للتطرف داخليا وخارجيا .



عقد بمكتبة الدير الثقافية محاضرة بعنوان "حياة الرسول صلي الله عليه وسلم" حيث أشار عبد الحارس أحمد إلى نشأة الرسول، ومرضعته السيدة حليمة، وأمه السيدة آمنة بنت وهب، وظروف تربيته ومعاناته مع الدعوة الكريمة.