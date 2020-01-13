بركان الفلبين يهدد مليون شخص.. لهذا السبب

ذكرت موقع "لايف ساينس" أن بركان "تال" الذي بدأ في إطلاق سحب من الرماد وصخور منصهرة، في وقت حذر فيه العلماء من أن سوف يثور في أي لحظة وبعنف، مما قد يعرض حياة مليون شخص للخطر.



وذكرت صحيفة "مانيلا تايمز" أن ثوران قاتل وشيك قد يحدث في أي لحظة، ربما خلال ساعات أو أيام، وذلك وفقا لتحذيرات معهد مراقبة الزلازل والبراكين.



وبدأ بركان "تال" في قذف الحمم أمس الأحد، على بعد حوالي 65 كيلومترا جنوب العاصمة الفلبينية مانيلا، حيث بلغ ارتفاع الأدخنة والحمم حوالي 14 كيلومترا قي الارتفاع، كما أثر موجات من البرق والرعد.



وأوضح عالم البراكين جريج فالنتين، من جامعة ولاية بوفالو في نيويورك، أن هناك بركان داخل بركان.



وأغلقت المدارس والشركات في العاصمة الفلبينية مانيلا أنشطتها بعدما أطلق تال سحبا من الرماد، وحذر خبراء الزلازل من احتمال ثوارنه في أي وقت وحدوث أمواج مد عاتية (تسونامي).