AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

بركان الفلبين يهدد مليون شخص.. لهذا السبب

الإثنين 13/يناير/2020 - 11:54 م
ثوران بركان تال
ثوران بركان تال
Advertisements
قسم المنوعات
ذكرت موقع "لايف ساينس" أن بركان "تال" الذي بدأ في إطلاق سحب من الرماد وصخور منصهرة، في وقت حذر فيه العلماء من أن سوف يثور في أي لحظة وبعنف، مما قد يعرض حياة مليون شخص للخطر.

وذكرت صحيفة "مانيلا تايمز" أن ثوران قاتل وشيك قد يحدث في أي لحظة، ربما خلال ساعات أو أيام، وذلك وفقا لتحذيرات معهد مراقبة الزلازل والبراكين.

وبدأ بركان "تال" في قذف الحمم أمس الأحد، على بعد حوالي 65 كيلومترا جنوب العاصمة الفلبينية مانيلا، حيث بلغ ارتفاع الأدخنة والحمم حوالي 14 كيلومترا قي الارتفاع، كما أثر موجات من البرق والرعد.

وأوضح عالم البراكين جريج فالنتين، من جامعة ولاية بوفالو في نيويورك، أن هناك بركان داخل بركان.

وأغلقت المدارس والشركات في العاصمة الفلبينية مانيلا أنشطتها بعدما أطلق تال سحبا من الرماد، وحذر خبراء الزلازل من احتمال ثوارنه في أي وقت وحدوث أمواج مد عاتية (تسونامي).
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فيديو مرعب | مغامر سعودي معلق على فوهة بركان نشط

شاهد.. ثوران بركان بوبوكاتبتبيل في المكسيك

بسبب نشاط بركاني.. تعليق رحلات الطيران في مطار مانيلا .. فيديو

السعودية تحذر رعاياها في الفلبين: تجنبوا هذه المنطقة

بركان الفلبين يبدأ في الثوران وإجلاء عشرات الآلاف وإغلاق المدارس .. شاهد

شاهد.. لحظة ثوران بركان الفلبين

ترشيحاتنا

مناورة قادر 2020.. سمير فرج: إنزال مدافع هاون من الطائرات بالمظلات تم باحترافية شديدة

سيلفي وتسمم .. عارضات أزياء تنتهي حياتهن بطرق مأساوية

بعد 39 عامًا.. الصدفة تكشف غموض جريمة قتل سيدة مجهولة الهوية.. شاهد

لماذا رفض السلطان هيثم مصافحة الشيخ محمد بن زايد؟ ..فيديو

قادر 2020 .. لأول مرة الجيش المصري يعرض أحدث 3 أسلحة روسية ..صور

ساعات الحسم في الأهلي .. جلسة خاصة قبل إعلان الصفقة الجديدة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عروس تفاجئ عريسها وتصل لحفل الزفاف على متن طائرة هليكوبتر.. والسبب؟

10 وصايا من جمال شعبان.. كيف تحمي نفسك من الجلطات؟

بالصور والفيديوهات.. النجوم يواسون محمد منير في عزاء زوج شقيقته