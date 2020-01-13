نشرة البرلمان| تعهد وزاري بخفض أسعار الكهرباء وإلغاء رسوم القمامة.. وتعديل ضريبة الدخل

فى إطار الخدمات التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وحرصًا منه على اطلاع قُرَّاءه بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نقدّم لكم أبرز الأخبار على مدار يوم الاثنين 13 يناير:
شاكر يعلن موعد إلغاء فواتير القمامة على الكهرباء
كشف وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر أن شهر يونيو من العام الحالي سيكون خروج أخر فاتورة كهرباء للمواطنين مسجل فيها رسوم نظافة.
وزير المالية يتعهد بدراسة تخفيض أسعار الكهرباء والغاز للمصانع
تعهد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بدراسة تخفيض أسعار الطاقة وخاصة الكهرباء والغاز الطبيعى للمصانع، قائلا "ملف تكلفة الطاقة للمصانع على طاولة اجتماعات القيادة السياسية مع الحكومة، والرئيس عبد الفتاح السيسى أكد أن هذه هى مرحلة الصناعة، وهناك تكليف واضح من الرئيس للحكومة بالاهتمام والنهوض بهذ القطاع".
رأي الأزهر يؤجل مناقشة مشروع قانون حظر زواج الأطفال
قرّرت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، تأجيل مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكت القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل، والقانون رقم 118 لسنة 1952 بتقرير حالات لسلب الولاية علي النفس، والقانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية، والمعروف بمنع زواج الأطفال، وذلك للعرض علي الأزهر الشريف، والاستئناس برؤيته وفق الدستور.
عبد العال يناشد النواب للحضور غدا للتصويت على مد حالة الطوارئ
ناشد د. علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الأعضاء بالحضور بجلسة الثلاثاء، من أجل التصويت علي التجديد لمد حالة الطوارئ بمختلف أنحاء البلاد، وذلك لمدة 3شهور جديد، مؤكدا علي أن ذلك في حاجة إلي موافقة ثلثي أعضاء المجلس.
ثقافة النواب تفجر مفاجأة: قصص جنسية في كتب الأطفال المتداولة بالأسواق
ناقشت لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان طلب الإحاطة المقدم من النائبة داليا يوسف بشأن إحتواء عدد من كتب الأطفال المتداولة بالأسواق على قصص جنسية ومتطرفة وتدعو للتعصب والإرهاب والعنف، مصطحبة معها بعض الكتب والمجلات داخل اجتماع اللجنة.
وزير الزراعة يزف بشرى سارة للفلاحين بشأن أزمة عدم صرف الأسمدة
قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن الوزارة بدأت فى تنفيذ توزيع الأسمدة، من خلال كارت الفلاح بمحافظتى الغربية وبورسعيد.
14 ألفا بدلا من 8000 جنيه .. موازنة البرلمان ترفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل
وافقت لجنة الخطة والموازنة، خلال اجتماعها ، اليوم الاثنين ، برئاسة الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة، على اقتراح بمشروع قانون مُقدم من النائبة ميرفت ألكسان عضو اللجنة، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (91) لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل، حيث يتضمن التعديل المُقترح استبدال نص المادة (8) من القانون بنص جديد، يقضى بتحريك الشرائح الخمس، بحيث يتم رفع حد الإعفاء الضريبى إلى 14 ألف جنيه فى السنة بدلا من 8000 فى القانون القائم.
البرلمان يقر قانون الزراعة العضوية مبدئيا ويؤجل الحسم النهائي
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة على مشروع قانون الزراعة العضوية المقدم من الحكومة، المعروف بـ"الثورة الخضراء" فى مجموعة ، على ان يتم التصويت النهائى على القانون فى وقت لاحق.
شاكر يعلن موعد إلغاء فواتير القمامة على الكهرباء
كشف وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر أن شهر يونيو من العام الحالي سيكون خروج أخر فاتورة كهرباء للمواطنين مسجل فيها رسوم نظافة.
وزير المالية يتعهد بدراسة تخفيض أسعار الكهرباء والغاز للمصانع
تعهد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بدراسة تخفيض أسعار الطاقة وخاصة الكهرباء والغاز الطبيعى للمصانع، قائلا "ملف تكلفة الطاقة للمصانع على طاولة اجتماعات القيادة السياسية مع الحكومة، والرئيس عبد الفتاح السيسى أكد أن هذه هى مرحلة الصناعة، وهناك تكليف واضح من الرئيس للحكومة بالاهتمام والنهوض بهذ القطاع".
رأي الأزهر يؤجل مناقشة مشروع قانون حظر زواج الأطفال
قرّرت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، تأجيل مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكت القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل، والقانون رقم 118 لسنة 1952 بتقرير حالات لسلب الولاية علي النفس، والقانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية، والمعروف بمنع زواج الأطفال، وذلك للعرض علي الأزهر الشريف، والاستئناس برؤيته وفق الدستور.
عبد العال يناشد النواب للحضور غدا للتصويت على مد حالة الطوارئ
ناشد د. علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الأعضاء بالحضور بجلسة الثلاثاء، من أجل التصويت علي التجديد لمد حالة الطوارئ بمختلف أنحاء البلاد، وذلك لمدة 3شهور جديد، مؤكدا علي أن ذلك في حاجة إلي موافقة ثلثي أعضاء المجلس.
ثقافة النواب تفجر مفاجأة: قصص جنسية في كتب الأطفال المتداولة بالأسواق
ناقشت لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان طلب الإحاطة المقدم من النائبة داليا يوسف بشأن إحتواء عدد من كتب الأطفال المتداولة بالأسواق على قصص جنسية ومتطرفة وتدعو للتعصب والإرهاب والعنف، مصطحبة معها بعض الكتب والمجلات داخل اجتماع اللجنة.
وزير الزراعة يزف بشرى سارة للفلاحين بشأن أزمة عدم صرف الأسمدة
قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن الوزارة بدأت فى تنفيذ توزيع الأسمدة، من خلال كارت الفلاح بمحافظتى الغربية وبورسعيد.
14 ألفا بدلا من 8000 جنيه .. موازنة البرلمان ترفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل
وافقت لجنة الخطة والموازنة، خلال اجتماعها ، اليوم الاثنين ، برئاسة الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة، على اقتراح بمشروع قانون مُقدم من النائبة ميرفت ألكسان عضو اللجنة، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (91) لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل، حيث يتضمن التعديل المُقترح استبدال نص المادة (8) من القانون بنص جديد، يقضى بتحريك الشرائح الخمس، بحيث يتم رفع حد الإعفاء الضريبى إلى 14 ألف جنيه فى السنة بدلا من 8000 فى القانون القائم.
البرلمان يقر قانون الزراعة العضوية مبدئيا ويؤجل الحسم النهائي
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة على مشروع قانون الزراعة العضوية المقدم من الحكومة، المعروف بـ"الثورة الخضراء" فى مجموعة ، على ان يتم التصويت النهائى على القانون فى وقت لاحق.