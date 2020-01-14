استدرجاه بحجة توصيلهما.. تجديد حبس عاطلين قتلا سائق توك توك في قليوب

جدد قاضي المعارضات، حبس عاطلين، 15 يوما على ذمة التحقيقات؛ لقتلهما سائق توك توك، وسرقته، وإلقاء جثته في الطريق الحر ببنها، كما طلبت النيابة العامة تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.



واعترف المتهمان فى التحقيقات التى أجريت معهما، بارتكاب الواقعة؛ لمرورهما بضائقة مالية، حيث عقدا العزم وبيتا النية على استدراج المجنى عليه والتخلص منه، والاستيلاء على مركبة التوك توك التي يعمل عليها.



وتابعا اعترافاتهما قائلين، إنهما في سبيل تنفيذ ذلك قاما بإيهام المجني عليه بتوصيلهما بناحية بوابة تحصيل الرسوم بطريق "شبرا - بنها الحر" لاصطحاب أحد أصدقائهما، وأثناء عودتهم بذات الطريق جذبا الشال الذي يرتديه وخنقاه حتى وافته المنية، وقاما بإلقائه بمكان العثور عليه والاستيلاء على مركبة التوك توك قيادته.



وكان اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا من الرائد إسلام مسعد، رئيس مباحث مركز شرطة قليوب بعثور الأهالي على جثة لشخص، ملقاة خلف الحاجز الإسمنتي الجانبي لطريق "شبرا - بنها الحر".



وبالفحص بمعرفة العقيد أحمد الخولي، رئيس فرع البحث الجنائي، تبين أن الجثة لذكر في العقد الثاني من العمر يرتدي كامل ملابسه، وتبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية



وفي وقت لاحق حضر لديوان المركز المدعو "أحمد. ف. م" 47 سنة موظف ومقيم الخصوص وقرر بتعرفه على الجثة وأنها لنجله المدعو "محمد. ا. ف"، 16 سنة، سائق توك توك وبسؤاله قرر بأن نجله المجني عليه خرج للعمل على مركبة التوك توك ولم يعد للمنزل.



وأمكن لفريق البحث، تحديد مرتكب الواقعة كل من: "علاء. ع. س"، 29 سنة، سائق توك توك، ومقيم الخصوص، و"رجب. ح. ا"، 27 سنة، سائق توك توك، ومقيم الخصوص، وتم ضبط المتهمين وتولت النيابة التحقيق.