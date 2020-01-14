هاني حتحوت: محمد عواد يرحل عن نادي الزمالك فى هذا الموعد.. تفاصيل

أكد الإعلامي هاني حتحوت أن محمد عواد حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك يرغب في الرحيل عن القلعة البيضاء في يناير الجاري.



وأضاف حتحوت خلال تقديم برنامجه " الماتش "، المذاع عبر فضائية " صدى البلد "، أن محمد عواد يتلقى عروضا خارجية كثيرة ومناسبة للغاية.



وأكد أن مسؤولي نادي الزمالك لا يرغبون في رحيل حارس مرمى الفريق في انتقالات يناير الحالية مشيرا إلى موافقة المسؤولين على الرحيل بنهاية الموسم .

