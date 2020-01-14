داليا يوسف: هناك كتب للأطفال تدعو للتعصب والإرهاب والعنف.. فيديو

قالت داليا يوسف عضو مجلس النواب: إنني تقدمت بطلب إحاطة بخصوص تداول كتب للأطفال تحتوى على قصص جنسية ومتطرفة وتدعو للتعصب والإرهاب والعنف .
وأضافت"داليا يوسف"خلال مداخلة هاتفية في برنامج"كل يوم"المذاع علي قناه"on e"، أن هذه الكتب تبث التطرف والكره بما تتضمنه من قصص عن الذبح والدم والحروب كما انها تحتوى على قصص اغتصاب فتيات وهذه الكتب من يقوم بقرائتها أطفال لايتجاوز سنهم 5 سنوات .
وفي ذلك الصدد أوضح"خالد عبد الجليل " رئيس هيئة الرقابة علي المصنفات الفنية خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كل يوم"المذاع علي قناه"on e"، أن الرقابة لا سلطة لها أو رقابة علي المطبوعات وسوف أذهب إلى البرلمان رغم أنني لست جهة اختصاص.
واستكمل: أن هناك حالة استياء بعدما تبين احتواء عدد كبير من قصص وكتب الأطفال المباعة في الشارع على قصص متطرفة وعنف .
وأكد على أن النائبة داليا يوسف تقدمت بطلب إحاطة بسبب هذه الكتب كما أنها اصطحبت معها هذه الكتب.
وأضافت"داليا يوسف"خلال مداخلة هاتفية في برنامج"كل يوم"المذاع علي قناه"on e"، أن هذه الكتب تبث التطرف والكره بما تتضمنه من قصص عن الذبح والدم والحروب كما انها تحتوى على قصص اغتصاب فتيات وهذه الكتب من يقوم بقرائتها أطفال لايتجاوز سنهم 5 سنوات .
وفي ذلك الصدد أوضح"خالد عبد الجليل " رئيس هيئة الرقابة علي المصنفات الفنية خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كل يوم"المذاع علي قناه"on e"، أن الرقابة لا سلطة لها أو رقابة علي المطبوعات وسوف أذهب إلى البرلمان رغم أنني لست جهة اختصاص.
واستكمل: أن هناك حالة استياء بعدما تبين احتواء عدد كبير من قصص وكتب الأطفال المباعة في الشارع على قصص متطرفة وعنف .
وأكد على أن النائبة داليا يوسف تقدمت بطلب إحاطة بسبب هذه الكتب كما أنها اصطحبت معها هذه الكتب.