AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

داليا يوسف: هناك كتب للأطفال تدعو للتعصب والإرهاب والعنف.. فيديو

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 02:22 ص
النائبة داليا يوسف
النائبة داليا يوسف
Advertisements
إبراهيم القادري
قالت داليا يوسف عضو مجلس النواب: إنني تقدمت بطلب إحاطة بخصوص تداول كتب للأطفال تحتوى على قصص جنسية ومتطرفة وتدعو للتعصب والإرهاب والعنف .

وأضافت"داليا يوسف"خلال مداخلة هاتفية في برنامج"كل يوم"المذاع علي قناه"on e"، أن هذه الكتب تبث التطرف والكره بما تتضمنه من قصص عن الذبح والدم والحروب كما انها تحتوى على قصص اغتصاب فتيات وهذه الكتب من يقوم بقرائتها أطفال لايتجاوز سنهم 5 سنوات .

وفي ذلك الصدد أوضح"خالد عبد الجليل " رئيس هيئة الرقابة علي المصنفات الفنية خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كل يوم"المذاع علي قناه"on e"، أن الرقابة لا سلطة لها أو رقابة علي المطبوعات وسوف أذهب إلى البرلمان رغم أنني لست جهة اختصاص.

واستكمل: أن هناك حالة استياء بعدما تبين احتواء عدد كبير من قصص وكتب الأطفال المباعة في الشارع على قصص متطرفة وعنف .

وأكد على أن النائبة داليا يوسف تقدمت بطلب إحاطة بسبب هذه الكتب كما أنها اصطحبت معها هذه الكتب.
Advertisements

ترشيحاتنا

اتحاد الكرة يكشف حقيقة نقل قمة الدوري بين الأهلي والزمالك إلى الإمارات

بعد غياب 5 سنوات .. جورج سيدهم يفاجئ محبيه بأحدث صورة

البرلمان الليبي: لن يوقع المشير حفتر والمستشار صالح على اتفاق موسكو

سمير فرج يكشف كارثة كان سينفذها قاسم سليماني في مصر أيام الإخوان ..فيديو

ضار وقاتل.. جمال شعبان يحذر من الأسبرين لهذه الأسباب

هل ذهب الزينة عليه زكاة.. أمين الفتوى يجيب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالـ كَبّ.. أحدث إطلالة لـ أيتن ووفاء عامر على فيسبوك

شاب بلا رحمة يصدم مسنًا بسيارته عمدًا ويبلغ الشرطة عن نفسه.. تفاصيل

ضار وقاتل.. جمال شعبان يحذر من الأسبرين لهذه الأسباب