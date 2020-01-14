مستقبل وطن يكرم مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية

كرم حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد، مركز الأهرام للدراسات السياسية والاسترتيجية ومديره العام، الدكتور وحيد عبدالمجيد، وذلك تقديرا لما بذله المركز من جهد وعمل فى خدمة الوطن خلال عام 2019، متمنيا له دوام النجاح والتوفيق.



جاء ذلك خلال احتفالية حزب مستقبل وطن حول التميز والإبداع فى مجالات مختلفة عن عام 2019.



مستقبل وطن يكرم المبدعين والمتميزين لعام 2019.. فيديو وصور



ونظم حزب مستقبل وطن، مساء السبت، احتفالية لتكريم المبدعين والمتميزين علميًا وفنيًا ورياضيًا، لعام 2019، وشهدت الاحتفالية حضور رجل الصناعة، محمد أبو العينين، رئيس اتحاد المستثمرين العرب، رئيس مجلس الأعمال المصري- الأوروبي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن لشؤون المجالس النيابية، باحتفالية حزب مستقبل وطن، لتكريم المبدعين والمتميزين علميًا وفنيًا ورياضيًا، لعام 2019، الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح، رئيس شبكة قنوات صدى البلد، والإعلامي أحمد موسى و والكاتب الصحفي أحمد صبري رئيس تحرير موقع صدى البلد عمرو الخياط رئيس تحرير أخبار اليوم.



كما حضر كل من وزيري التعليم العالي خالد عبد الغفار، طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، وعلي مصيلحى وزير التموين، ووكيلا البرلمان النائب السيد الشريف، والنائب سليمان وهدان، كما حضر الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس ائتلاف"دعم مصر" ونائب رئيس حزب مستقبل وطن, والنائب علاء عابد، نائب رئيس الحزب، ود.محمد منظور نائب رئيس الحزب، والمهندس حسام الخولي الأمين العام، والمستشار عصام هلال أمين التنظيم، ونواب الحزب وقياداته بمختلف المحافظات .



وشهد الحفل أيضا، حضور كل من، النائب احمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، والنائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بالمجلس، والنائب محمود سعد أمين أمانه المهنيين بالحزب، محمد انور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، والنائب المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية، والنائب فؤاد بدراوى سكرتير عام حزب الوفد.