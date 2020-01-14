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معتز بالله عبد الفتاح: مؤتمر روسيا لن ينجح إلا بموافقة القوى الإقليمية وعلى رأسها مصر.. فيديو

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 06:54 ص
معتز بالله عبد الفتاح
معتز بالله عبد الفتاح
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إبراهيم القادري
قال الدكتور معتز بالله عبد الفتاح أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ، إن المؤتمر المنعقد في روسيا اليوم لن ينجح إلا إذا قررت القوى الإقليمية أن ينجح وعلي رأسها مصر لأن مصر هي معسكر الاعتدال العربي .

وأضاف"معتز بالله عبد الفتاح"خلال لقائه في برنامج"كل يوم"المذاع علي قناة"on e"، أن مصر أصبح اليوم لديها رؤية وهي الدولة الوطنية كما أنها من أولى الدول التي ترفض وجود الميليشيات وترفض الانقسامات العرقية والطائفية والأيديولوجية والتي من شأنها أن تهدد وحدة الدولة وهذه هي القواعد التي تسير عليها مصر .

وأوضح"معتز بالله عبد الفتاح" أن هذه القواعد التي تسير عليها مصر هي من تجعل كافة الدول تنصت الى مصر ولن ينجح المؤتمر إلا بموافقة القوى الإقليمية وعلى رأسها مصر.

وتابع"معتز بالله عبد الفتاح" أن النجاح الحقيقي للمؤتمر هو أن تلقي حكومة السراج والميليشيات السلاح ويقومون با الاعتراف أن هناك بالفعل جيش وطني ليبي .

واستكمل"معتز بالله عبد الفتاح" أن الجيش الوطني الليبي حرر الآن 85% من الأراضي الليبية .
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